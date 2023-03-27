Українські військові опановують американський БТР Stryker: чим він особливий (відео)

БТР дозволяє підтримувати зв'язок текстово та графічно із іншими машинами чи частинами

Українські військові в Європі тренуються та опановують безліч нової західної техніки. Бійці потім можуть влитися у новостворену 82-гу десантно-штурмову бригаду ЗСУ.

Про це пише видання Defense Express. Однією з машин, на якій тренуються військові, став БТР М1126 Stryker, озброєний12,7 мм кулеметом. Найімовірніше, що українські вояки відпрацьовують дії механізованих підрозділів в лісистій місцевості. Зазначається, що Україні з США запланували передати загалом 90 Stryker в двох версіях — інженерній M1132 з тралами для боротьби з мінами та М1126 для підтримки піхоти. Останніх мало бути 70.

Характеристики Stryker М1126:

Бойова маса — 17,2 т.

Швидкість по трасі — 97 км/год.

Запас ходу (по трасі) — 531 км.

Бронювання — круговий захист від ураження 14,5-мм бронебійними кулями та осколками 152 мм снарядів при повітряному підриві.

Озброєння — на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу встановлюється 12,7-мм кулемет Browning M2 чи інший вид озброєння та шість димових гранатометів.

Колісна формула — 8×8.

Контакт з іншими машинами — система передачі текстової та графічної інформації, на цифровій карті можна позначати свої сили та ворога, дані передаються усім.

Навігація — система "Raytheon" AN/TSQ-158, є три перископічні прилади для механіка-водія та сім для командира, обладнаний відео та тепловізійною камерою.

Характеристики Stryker

У М1126 є три модифікації — основний бронетранспортер для транспортування піхоти та вогневої підтримки, модифікація для розвідки, патрулювання, доставки боєприпасів, варіант з посиленим дном та комплексом далекого спостереження для військової розвідки.

Раніше "Телеграф" розповідав про БТР українського виробництва "Буцефал", який здатний серйозно нашкодити ворогу. Одна з важливих якостей — він дешевший від закордонних аналогів.