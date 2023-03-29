"Всі постріли точно в ціль": ЗСУ наводять паніку на окупантів за допомогою "Гіацинтів" (фото)

Військові показали блискучу роботу "Гіацинтів"

Українські захисники нещадно розправляються з окупантами та їхньою військовою технікою на Донецькому напрямку, де точаться важкі бої. У цьому їм допомагають різні види зброї, частина яких є трофейною, а ще частина — надана західними партнерами. Зокрема, боротися з ворогом нашим воїнам чудово допомагає 152-мм самохідна гармата "Гіацинт".

Ця артилерійська система наводить справжній жах на загарбників, і за час її використання вона встигла добре себе зарекомендувати. Про це пише інформаційне агентство АрміяInform, посилаючись на слова військових.

Один із захисників нашої країни із позивним "Мітяй" зазначив, що з одного місця працювати небезпечно, тому на одній вогневій позиції вони не затримуються. Ще важче працювати у нічний час, оскільки ворог може легко вирахувати вогневу позицію.

"Гіацинт-Б" має зовсім не малі за розміром, а вага такої гармати становить близько 10 тонн. Бойовий розрахунок складається з восьми осіб і є найбільшим за чисельністю серед подібних знарядь.

"Раніше мені доводилося працювати на гарматі Д-20, Д-30, МСТА-Б. Зараз знищуємо рашистів з "Гіацинту". Нічого складного в роботі немає. Командир дає приціл, рівень, кутомір. Всі наші постріли летять точнісінько в точнісінько. Також часто доводиться працювати як контрбатарея. Ось нещодавно з першого пострілу "погасили" російський міномет разом з розрахунком", — розповів навідник гармати Сергій.

Що відомо про "Гіацинт"

"Гіацинт" є 152-мм самохідною гарматою. Вона призначена для ураження тилів, живої сили та бойової техніки ворога у місцях зосередження та в опорних пунктах. Також її застосовують для руйнування фортифікаційних споруд.

Основним озброєнням є 152-мм гармата 2А37, що має максимальну скорострільність 5-6 пострілів за хвилину. Боєкомплект самохідної гармати "Гіацинт-С", що возиться, складає 30 пострілів.

Характеристики

Екіпаж/розрахунок, осіб. — 5/7;

Маса — 28,2 тонни;

Максимальна дальність стрільби — 28,4 км%

Боєкомплект — 60 пострілів;

Потужність двигуна — 520 к.с;

Максимальна швидкість руху по шосе — 60 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали американські бронемашини Cougar. Вони додатково оснащуються системами ядерного, біологічного та хімічного захисту.