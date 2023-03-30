Польська САУ допомагає "гасити" ворогів під Бахмутом: як працює артилерія (відео)

Максимальна дальність з особливими снарядами — до 50 км

З літа на фронті Україна використовує польські САУ Krab.Важкі гаубиці гарно проявляють себе зокрема на Бахмутському напрямку.

Вогонь 155мм САУ коригують, зокрема, в підрозділі TERRA. Вони поділилися відео з Бахмуту — ворог намагався провести фланговий маневр та зайняв позиції в будинках.

Польша передала Україні три батареї таких САУ — це 18 установок, ще 60 — Україна планувала докупити. Ця багатотонна машина, а важить вона близько 50 тонн, переходить з похідного в бойове положення усього за 30 секунд. Аби керувати САУ треба 5 осіб.

САУ Krab достатньо "молода", випускати їх почали у 2008 році. Зазначимо, що гармата випускає снаряди популярного натівського калібру 155мм. Довжина ствола — 52 калібри.

Характеристики САУ Krab:

Максимальна кількість пострілів — до 6 за хвилину, може стріляти двома способами — чергами з трьох пострілів за 10 сек чи інтенсивним вогнем по 2 постріли за хвилину.

Боєзапас — 40 снарядів.

Максимальна дальність при використанні осколково-фугасних снарядів — 32 км,

при використанні M982 Excalibur — понад 50 км.

Швидкість — до 67 км/год.

Запас ходу — 400 км.

Характеристики САУ Krab

Раніше "Телеграф" розповідав про використання самохідної 152мм пушки "Гіацинт". Максимальна дальність гармати — до 25 км.