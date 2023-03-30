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Перейшла на бік добра: яку трофейну російську зброю використовують ЗСУ

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Микита Синицін Микита Синицін
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До рук ЗСУ постійно потрапляють трофеї
До рук ЗСУ постійно потрапляють трофеї. Фото Відкриті джерела

До рук ЗСУ потрапляють стрілецька зброя, артилерія та бронетехніка та воюють за Україну

Величезні втрати у військовій техніці змушують окупантів перекидати на передову явно застарілі зразки та створювати нові з усього, що виявляється під рукою. Але, крім знищення ворожої техніки, ЗСУ успішно беруть її як трофеї і використовують проти окупантів.

Гвинтівка АВСК

Один із таких екземплярів — великокаліберна снайперська гвинтівка 12,7 мм АВСК, з якою українські воїни борються в умовах міської забудови та про що повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Російська гвинтівка виробництва Коврівського збройового заводу з’явилася в 2004 році і призначена для боротьби з живою силою та легкою бронетехнікою ворога на дальності прицільного пострілу 1000-1500 метрів.

Гвинтівка АВСК

Завдяки схемі булл-пап, вона досить зручна та коротка: загальна довжина становить 1420 мм, вага – 12,5 кг (без оптичного прицілу та магазину на 5 набоїв).

Офіційно гвинтівка АВСК полягає на озброєнні тільки Росії та В’єтнаму, але пропонується на експорт, а тепер потрапила до рук бійців ЗСУ.

Втім, українські снайпери вже давно використовують однотипну з АВСК американську снайперську гвинтівку Barrett M82 також калібру 12,7 мм.

Barrett старший за російський аналог: у строю з 1982 року, трохи важчий (від 13,5 до 14 кг), зате коротший (від 1200 до 1400 мм).

Barrett M82

При цьому бойові можливості Barrett, незважаючи на вік, вищі – магазин на 10 патронів проти 5 у АВСК, початкова швидкість кулі 853 м/с проти 770, тобто куля вразить ціль трохи швидше, а прицільна дальність – не нижче 1500 метрів .

Квітка "Гіацинт"

Інший трофей — це 152 мм самохідна артустановка "Гіацинт", що бореться під Бахмутом і здатна випускати 5-6 снарядів за хвилину на відстань до 30 км. Щоправда, вона поступається артилерії НАТО, здатної чинити до 8-10 пострілів за хвилину на дальність до 35-40 км, а спеціальними снарядами — і на всі 65 км. Незважаючи на те, що вся радянська артилерія поступається НАТОвським зразкам, вона все одно посилює ЗСУ.

САУ Гіацинт

Нагадаємо, раніше здобиччю українських військових став цікавий трофей — російський бронеавтомобіль ГАЗ-3937 "Водник". Цей вид техніки вийшов не надто вдалим і явно важким, і тому у самих окупантів він рідкісний – трохи більше 50 одиниць. Проте один із них служить у лавах ЗСУ, і наші бійці перефарбували його в український "піксель".

Водник в українському камуфляжному пікселі

А тим часом окупанти навіщось перевозять танк ІС-3 1945 року, який пам’ятає ще Йосипа Сталіна.

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#Зброя #Військова техніка #Гвинтівка #Трофеї #САУ #Великокаліберна снайперська гвинтівка