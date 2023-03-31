ЗСУ отримали "непомітний" безпілотник "Ельф": чим він цікавий (фото, відео)
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Цей безпілотник непомітний для ворожих РЕБ
Українські військові отримали на озброєння новий безпілотний літальний апарат "Ельф". Він допомагатиме нашим захисникам знищувати окупантів на Харківському напрямку.
Дрон "Ельф" є безпілотним авіаційним комплексом українського виробництва від компанії ELF-systems, яка була заснована під час повномасштабної війни. Він здатний перебувати в небі до двох годин, коригувати вогонь артилерії та залітати у тил ворога на відстань до 70 км. Про це повідомляє волонтерська ініціатива "Сталевий фронт" на своїй сторінці у Facebook.
Однією з головних переваг цього безпілотника є те, що він непомітний для ворожих РЕБ, що вкрай необхідно на фронті. А завдяки швидкості складання та навігації нашим воїнам вдається оперативно виявити та знищити ворога.
"Ця пташка вже полетіла на Харківський напрямок створювати проблеми російським загарбникам. Продовжуємо забезпечувати наше військо безпілотними комплексами в рамках мілітарної ініціативи", — йдеться у повідомленні.
Характеристики
На офіційній сторінці розробників дрону "Ельф" було опубліковано його основні характеристики.
- Довжина: 112 см;
- Розмах крил: 2,1 м;
- Крейсерська швидкість: 85 км/год;
- Максимальна швидкість: 140 км/год;
- Максимальна висота: 3,5 км;
- Робоча висота: 800-1000 м;
- Дальність польоту: 150 км;
- Тривалість польоту: до 2 год;
- Двигун: електричний (потужність 1200 Вт).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року ЗСУ отримали на озброєння перший безпілотний авіаційний комплекс Shark українського виробництва.