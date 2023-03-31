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ЗСУ отримали "непомітний" безпілотник "Ельф": чим він цікавий (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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ЗСУ отримали дрон "Ельф" Новина оновлена 31 березня 2023, 09:03
ЗСУ отримали дрон "Ельф". Фото Колаж "Телеграфу"

Цей безпілотник непомітний для ворожих РЕБ

Українські військові отримали на озброєння новий безпілотний літальний апарат "Ельф". Він допомагатиме нашим захисникам знищувати окупантів на Харківському напрямку.

Дрон "Ельф" є безпілотним авіаційним комплексом українського виробництва від компанії ELF-systems, яка була заснована під час повномасштабної війни. Він здатний перебувати в небі до двох годин, коригувати вогонь артилерії та залітати у тил ворога на відстань до 70 км. Про це повідомляє волонтерська ініціатива "Сталевий фронт" на своїй сторінці у Facebook.

Однією з головних переваг цього безпілотника є те, що він непомітний для ворожих РЕБ, що вкрай необхідно на фронті. А завдяки швидкості складання та навігації нашим воїнам вдається оперативно виявити та знищити ворога.

"Ця пташка вже полетіла на Харківський напрямок створювати проблеми російським загарбникам. Продовжуємо забезпечувати наше військо безпілотними комплексами в рамках мілітарної ініціативи", — йдеться у повідомленні.

Характеристики

На офіційній сторінці розробників дрону "Ельф" було опубліковано його основні характеристики.

  • Довжина: 112 см;
  • Розмах крил: 2,1 м;
  • Крейсерська швидкість: 85 км/год;
  • Максимальна швидкість: 140 км/год;
  • Максимальна висота: 3,5 км;
  • Робоча висота: 800-1000 м;
  • Дальність польоту: 150 км;
  • Тривалість польоту: до 2 год;
  • Двигун: електричний (потужність 1200 Вт).
Фото — elf_bpla/Instagram

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року ЗСУ отримали на озброєння перший безпілотний авіаційний комплекс Shark українського виробництва.

Теги:
#Безпілотник #Озброєння #Дрон #Ельф #ЗСУ