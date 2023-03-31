В Україні засвітилися шведські ПТРК: чим вони допоможуть ВСУ

ПТРК діє за принципом однієї з американських протитанкових ракет

В Україні було помічено шведський протитанковий ракетний комплекс RBS-56 BILL 2, про постачання якого ЗСУ офіційно не повідомлялося, проте на озброєнні наших військових.

Відповідне фото опублікував Telegram-канал Clash Report, пояснивши, що ці ракети спеціально розроблені для ураження техніки у найслабших місцях. Він б’є по корпусу та даху вежі, працюючи за тим самим принципом, що й американські TOW-2B. Окрім роботи із землі, ці ПТРК можуть бути встановлені на бронетранспортер M113 тощо.

Сам ПТРК RBS-56 BILL 2 був прийнятий на озброєнні шведської армії в 1985-му році і є триногою з пусковою установкою, нічним і денним прицілами і власне ракетою. Комплекс із ракетою важить до 45 кг, переводиться в бойове положення всього за 10-15 секунд і обслуговується розрахунком із трьох осіб.

ПТРК RBS-56 BILL 2

Сама стрілянина може здійснюватися із положення "стоячи", "з коліна", "сидячи" або "лежачи", а наведення 10-кілограмової ракети на мету здійснюється по проводах. Це робить RBS-56 BILL 2 схожою на українську ПТРК "Стугна", проте наш комплекс здатний бити на 5 км, а шведський — максимум на 2,2 км.

А поки що ЗСУ продовжують отримувати зброю практично з усього світу, окупанти через втрати в техніці змушені витягувати вже музейні експонати.