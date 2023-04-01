"Відрив башти" від українських морпіхів: що може ПТРК Javelin (відео)

Перші моделі могли дострілити на близько 2 км, сучасні — майже вдвічі далі

Протитанковий комплекс Javelin — один із популярних і наймасовіших видів озброєння, яке США передавали Україні. Українські військові досягли в його використанні високих рівнів майстерності.

Так, під час боїв на Донеччині, українські морські піхотинці з 36 окремій бригаді морської піхоти зробили з Javelin "відрив башти" ворожому танку. Танк на відео, яким поділилися морпіхи схожий на Т-80.

В результаті пострілу в одному з танків здетонував боєкомплект. Башта від цього відірвалася і підлетіла вгору. Бій відбувся в березні поблизу Водяного.

Характеристики системи Javelin:

Опція "вистрілив і забув" дозволяє оператору негайно змінити місце розташування після пострілу — автоматично наводить себе на ціль після запуску,

використовуючи дугоподібний профіль атаки зверху, Javelin піднімається над своєю ціллю для кращої видимості, а потім б’є там, де броня найслабша,

доступний режим атаки по похилій траекторії на відстані 2 км,

Дальність вогню — максимальна 4750 м,

Боєголовка тандемна кумулятивна (HEAT),

Пробиття 600—800 мм катаної гомогенної броні.

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