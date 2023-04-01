З почином? На Миколаївщині окупанти потрапили під "пекельне полум’я"

Окупанти відчули на собі міць американських ракет

У ході чергового удару ЗСУ по окупантах, що окопалися на Кінбурнській косі на півдні України, ймовірно, була застосована високоточна ракета AGM-114 Hellfire (Геєнна вогненна). Принаймні, саме маркування цього боєприпасу є на цікавих знімках, що з’явилися в мережі.

Так, Telegram-канал Clash Report опублікував фото уламків ракет, на яких збереглися написи, що вказують, що це саме "Хеллфаєр".

Уламок з маркуванням, що читається

Треба сказати, що про передачу Україні AGM-114 Hellfire Норвегія заявила ще восени 2022 року – тоді йшлося про 160 ракет і пускові установки до них.

Справа в тому, що хоч спочатку Hellfire створювався як протитанковий комплекс для використання з вертольотів Apache, з моменту озброєння в 1982 році ракета обзавелася масою варіантів.

Так, якщо раніше реактивний снаряд оснащувався в основному кумулятивною бойовою частиною проти танків, то зараз він має осколково-фугасну та термобаричну версію для ураження живої сили, неброньованих цілей та створення пожеж.

Наведення в основному здійснюється за допомогою лазерного "підсвічування" мети, але є варіант, що працює за принципом "вистрілив і забув", як і американський ПТРК Javelin.

Вартість однієї ракети коштує від 65 до 100 тисяч доларів, залежно від модифікації.

Осколки на Кінбурні розміром з автомат Калашнікова

Встановлюватися ракети можуть на гелікоптери, літаки, у тому числі безпілотні, а також бронетехніку, щоправда, переважно американську. Вони можуть бити на відстань до 10 км, тоді як, припустимо, від контрольованого ЗСУ Очакова до окупованого ворогом краю Кінбурнської коси по прямій — всього 5 км.

А поки ЗСУ отримують все більше найсучаснішої та інноваційної зброї, окупанти починають перевезення танків часів Другої світової війни.