БПЛА з картону: як ці дрони допомагають ЗСУ громити ворога

Дешевизна дрону дозволяє отримувати його щонайменше 100 штук на місяць

Не менше 100 БПЛА Precision Payload Delivery System (PPDS, або точна система доставки корисних вантажів) щомісяця одержують ЗСУ від австралійської компанії Sypaq для використання на фронті.

Про це повідомляє сайт The Australian, додаючи, що Канберра взяла на себе зобов’язання поставити Києву безпілотників на 33 млн австралійських доларів (22 млн доларів США. — Ред .).

Унікальність PPDS полягає в тому, що це найновіша система, розроблена в 2022 році і що складається з найпростіших матеріалів. По суті це безпілотний літальний апарат з товстого картону з восковим покриттям, який може літати завдяки гвинтовому приводу, що дозволяє йому піднімати від 3 до 5 кг корисного вантажу і перевозити його на 120 км.

БПЛА дуже невеликий, простий і тому дешевий

А завдяки системі управління та наведення, що використовується в австралійській армії, дрон може дуже точно скидати свій вантаж, чи то зброю, боєприпаси, медикаменти чи щось інше.

Сам БПЛА має невеликі розміри та при транспортуванні на далекі відстані може складатися до розмірів коробки від піци.

Але ключовою перевагою системи PPDS є її дешевизна, яка досягається використанням таких простих матеріалів як картон. Щоправда, точна вартість дрона невідома, але в будь-якому випадку вона невелика, а дешевизна дозволяє виробляти їх у кількостях, достатніх для відправки до ЗСУ не менше 100 одиниць на місяць.

Раніше у ЗСУ показали новітній український ударний дрон "Кожан", що ідеально підходить для дистанційного мінування місцевості.