Twitter Ілона Маска проти України? Що "розкопали" у вихідному коді соцмережі

Код не документований, і коментарів розробників також немає

У вихідному коді соціальної мережі Twitter відомого мільярдера Ілона Маска, який прихильно ставиться до російської пропаганди, помітили рядки, які можуть свідчити про недолюблення України.

Про це пише The Insider, посилаючись на опублікований код соцмережі.

Повідомляється, що політичні події в деяких країнах, наприклад, Україні мають свої особливі алгоритмічні рішення, а уряд потенційно може втручатися у роботу алгоритму. В опублікованій частині алгоритму Twitter згадуються слова, пов’язані з політичною ситуацією – "українська криза" (UkraineCrisisTopic). Ця категорія відноситься до "маркувань безпеки" (safety labels) і знаходиться по сусідству з координованим цькуванням, фейками, контентом для дорослих та порушеннями авторського права (CoordinatedHarmfulActivity, Misleading, Nsfw, MedicalMisinfo, GenericMisinfo, DmcaWithheld).

Тому можна зробити припущення, що ці маркування покликані знижувати контент у рейтингу. Або йдеться про лейбли, які з’явилися ще 2020 року — за їх допомогою твіттер наголошує на потенційно шкідливому контенті. У назві змінної немає жодної вказівки на те, який контент, пов’язаний із війною в Україні, може отримати такий лейбл. Можливо, це контент, на який скаржаться користувачі, або в якому містяться жорстокі кадри, а може взагалі будь-який контент.

Варто зазначити, що оскільки код не документований, і коментарів розробників теж немає, стверджувати достовірно неможливо. Проте українські користувачі останніми тижнями помічали, що їхні твіти почали отримувати менше охоплень, ніж раніше.

"Українська криза" з’являється в алгоритмі, мабуть, у зв’язку з причинами бана користувачів (policyInViolationToReason). Там він також є єдиною причиною, пов’язаною з геополітикою. Інші стосуються шахрайства, харассмента, виправдання насильства загалом тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські користувачі соцмережі Twitter, після покупки компанії мільярдером Ілоном Маском, зіткнулися з проблемою при вході в свій аккаунт.