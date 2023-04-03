"Пам'ятають Сталіна": українські військові використовують раритетні зенітки (відео)

Прийняли на озброєння гармату у 1948 році

Українські військові продовжують використання проти окупантів як нових зразків техніки, так і такого озброєння, якому незабаром виповниться по 70-80 років. Так, в мережі з’явилося відео використання старовинних 100мм зенітних гармат КС-19.

Відео публікує канал Ukraine Weapons Tracker. Зазначається, що такі гармати були розроблені в 1947 році. Профільне видання "Дефенс-юа" зазначає, що таку військову техніку могли знайти на зберіганні на українських складах або взяти як трофей при звільненні Харківщини минулого року. Тоді було отримано кілька зразків, які офіційно використовувалися росією для воєнізованої частини метеорологічної служби. Чотири таких зенітки стали трофеями на Харківщині.

Характеристики КС-19:

Радянська зенітна гармата під буксир калібром 100мм,

Створена для боротьби з літаючими цілями, проте Ukraine Weapons Tracker зазначає, що буде використовуватися проти наземних цілей,

Використовуються для прикриття військ,

Кількість пострілів — до 15 за хвилину,

Боєприпаси — осколково-фугасні, осколкові, бронебійно-трасируючі. Останніх було розроблено два види, один з який здатний пробити 185мм броню на відстані в 1 км.

Дальність стрільби по наземним цілям — до 20 км,

Висота ураження повітряних цілей — до 15 км,

Ручна зарядка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гармати калібром 100мм вже використовуються на фронті. Зокрема МТ-12 "Рапіра" стала частиною гібридної САУ.