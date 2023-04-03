"Осліпили" ворога: танкісти ЗСУ накрили нову та рідкісну техніку окупантів

Ворожий комплекс здатний автономно вести розвідку на відстані до 10 км.

Бійці 78-го батальйону територіальної оборони та 1-ї Сіверської танкової бригади ЗСУ спільними зусиллями пошкодили автоматичний комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", встановлений на вежі стільникового зв’язку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці батальйону, чиї бійці коригували завдання вогневого удару танкістами.

Внаслідок удару вежа, на якій розташовувався комплекс, отримала низку влучень і була серйозно пошкоджена, унеможлививши використання комплексу.

Про появу нової та рідкісної техніки в окупантів раніше повідомляв військовослужбовець ЗСУ та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш.

За його словами, "Муром-М" призначений для дальнього візуального спостереження та має тепловізор та камеру із зумом. Може працювати автономно з високих об’єктів на зразок елеватора або підніматися на високих щоглах у відкритому полі. Здатний "побачити" людину з відстані 10 км камерою та 4 км — тепловізором. Техніку останній помічає із 8 км.

Також відомо, що раніше подібні комплекси вже знищувалися українськими воїнами, наприклад спецпідрозділ ГУР МО України "Кракен" минуло щонайменше дві подібні системи.

Тим часом ЗСУ використовують дешеві та легкі БПЛА PPDS з картону, здатні атакувати ворога бомбами в 3-5 кг.