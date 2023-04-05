Збиває будь-які ворожі безпілотники: США передадуть Україні новітні зенітні системи (відео)

Ця зброя зможе швидко виявляти та знищувати ворожі дрони.

У вівторок, 4 квітня, Міністерство оборони США повідомило про новий пакет військової допомоги для ЗСУ на загальну суму 2,6 млрд дол. Це — один із найбільших оголошених обсягів допомоги, який включає десятки найменувань.

Серед іншого "буденного" озброєння у списку впадає в око така новинка: 10 мобільних зенітних комплексів з лазерним наведенням С-UAS, які раніше Україні не передавалися.

Отже, що це за озброєння?

С-UAS (системи управління та контролю протидії безпілотним авіаційним системам) є досить новою розробкою американської компанії Northrop Grumman та існують у низці варіантів. Вони можуть "працювати" як по повітряним, так і по наземним цілям.

Найбільш поширена з них – Mobile Acquisition Cueing and Effector (M-ACE), що має радар, радіочастотні датчики, комплекс управління та контролю. І одна з головних зручностей у тому, що все це можна змонтувати та встановити на базі звичайного позашляховика. Отже система максимально мобільна.

Вогнева потужність забезпечується за рахунок кількох систем протиповітряної оборони Scorpion, оснащених 30-мм гарматами M230LF Bushmaster.

M-ACE

Як це працює?

Радар здійснює захоплення БПЛА, вираховує його напрямок та швидкість, після чого дає цілевказ системі M230LF Bushmaster, остання знищує ціль. Високий темп і щільність вогню — приблизно 600 пострілів за хвилину, і досить великий калібр автоматичної гармати не залишає ворожим цілям жодного шансу.

За рахунок високого ступеня автоматизації процес від захоплення цілі до її знищення займає куди меншу кількість часу, ніж її візуальне виявлення.

Водночас, оскільки подібні системи проходять в рамках ініціативи USAI, їх ще потрібно закупити, може навіть виготовити, тож надійдуть до України вони не так швидко, як хотілося б.

Крім засобів для боротьби з дронами, ЗСУ активно використовують австралійські дрони PPDS з картону, а тому вкрай дешеві та масові.