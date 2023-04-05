За стандартами НАТО: "Українська бронетехніка" налагодила серійне виробництво унікальних боєприпасів для мінометів

Нові боєприпаси відповідають стандартам НАТО та мають унікальну для України особливість

Понад 100 тисяч мінометних мін калібром 60-мм змогла поставити для ЗСУ вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" з початку їхнього серійного виробництва у 2019 році. Причому ці боєприпаси для України є унікальними.

Про це компанія "Українська бронетехніка" повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook.

Унікальними ці боєприпаси робить натівський підхід, що використовується при їх створенні. Його суть у тому, що підприємство виготовляє не просто міну калібром 60 мм, а "постріл" у комплексі.

Таких мін поставлено понад 100 тисяч одиниць

"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрона та підривника, всі складові якого вкручуються вже на позиціях, що вимагає від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – повністю споряджений максимальним пороховим зарядом, герметично упакований в індивідуальний тубус. Його можна використати одразу на позиціях без додаткової підготовки, що надає нашим військовим мобільності. Сьогодні це єдиний український мінометний постріл, який робиться вітчизняним ВПК", — пояснив гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Міністерство оборони України оцінило переваги продукції компанії ще у 2018 році, коли 60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" наказом МО прийнято на озброєння після проведення державних випробувань. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.

Ці боєприпаси є унікальними для України.

"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення частина виробничих потужностей підприємства була втрачена, частина потрапила в окупацію. Наразі "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску боєприпасів, таких потрібних для Сил оборони", — запевнив Бельбас.

Зазначимо, що раніше "Укроборонпром" заявляв про виробництво в одній із країн НАТО мін для мінометів калібром 82 і 120 мм.