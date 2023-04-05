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За стандартами НАТО: "Українська бронетехніка" налагодила серійне виробництво унікальних боєприпасів для мінометів

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Микита Синицін Микита Синицін
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Мінометний постріл калібром 60 мм
Мінометний постріл калібром 60 мм. Фото Українська бронетехніка

Нові боєприпаси відповідають стандартам НАТО та мають унікальну для України особливість

Понад 100 тисяч мінометних мін калібром 60-мм змогла поставити для ЗСУ вітчизняна компанія "Українська бронетехніка" з початку їхнього серійного виробництва у 2019 році. Причому ці боєприпаси для України є унікальними.

Про це компанія "Українська бронетехніка" повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook.

Унікальними ці боєприпаси робить натівський підхід, що використовується при їх створенні. Його суть у тому, що підприємство виготовляє не просто міну калібром 60 мм, а "постріл" у комплексі.

Таких мін поставлено понад 100 тисяч одиниць

"Класична міна пострадянського зразка – це корпус без встановленого патрона та підривника, всі складові якого вкручуються вже на позиціях, що вимагає від артилеристів вищого рівня підготовки та більше часу для виконання бойового завдання. Наш мінометний постріл – повністю споряджений максимальним пороховим зарядом, герметично упакований в індивідуальний тубус. Його можна використати одразу на позиціях без додаткової підготовки, що надає нашим військовим мобільності. Сьогодні це єдиний український мінометний постріл, який робиться вітчизняним ВПК", — пояснив гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Міністерство оборони України оцінило переваги продукції компанії ще у 2018 році, коли 60-мм мінометний постріл виробництва "Української бронетехніки" наказом МО прийнято на озброєння після проведення державних випробувань. З 2019 року розпочалося серійне виробництво для потреб української армії.

Ці боєприпаси є унікальними для України.

"На жаль, з початком повномасштабного вторгнення частина виробничих потужностей підприємства була втрачена, частина потрапила в окупацію. Наразі "Українська бронетехніка", використовуючи принципи розподільчого виробництва, на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску боєприпасів, таких потрібних для Сил оборони", — запевнив Бельбас.

Зазначимо, що раніше "Укроборонпром" заявляв про виробництво в одній із країн НАТО мін для мінометів калібром 82 і 120 мм.

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#Зброя #Міномети #Українська бронетехніка