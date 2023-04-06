В Україну приїде нова польська САУ: що вона може (відео)

Українці на фронті використовують й інші польські САУ, але ця буде найновішою артсистемою з переданих сусідньою країною

Під час візити президента України Володимира Зеленського до Польщі було оголошено про надання Україні нового пакету військової допомоги. Серед них мінометні комплекси САУ Rak.

Поки йдеться про поставку трьох таких ротних комплектів. Точні дати поставок не розголошуються. "Телеграф" розбирався, чим особливий ця САУ. Її основою став вже відомий українцям БТР Rosomak. САУ Rak сучасна, її поставки в польську армію почалися в 2016 році.

Характеристики САУ Rak:

Калібр — 120 мм,

Максимальна дальність стрільби – до 12 км,

Боєкомплект — 46 пострілів,

Темп стрільби – 6-8 пострілів на хвилину,

Перехід у бойове положення — 30 с,

Час згортання — 15 с.

Варто зазначити, що в одному ротному комплекті 8 мінометних САУ та по 4 машини керування вогнем. Тож загалом Україні мають передати 24 САУ та 12 машин керування. Одна з особливостей САУ Rak в її електронному обладнанні. Тут є і оптико-електронний приціл прямолінійної стрільби з тепловізором і лазерним далекоміром, і система автоматичного наведення, і система детектування лазерного випромінювання Obra-3 SSP-1 й інші сучасні прилади спостереження та зв'язку.

Раніше "Телеграф" розповідав про передачу від Польщі іншої САУ, під снаряди. САУ Krab допомагає боротися з росіянами на Бахмутському напрямку.