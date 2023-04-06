ЗСУ випробували нову димову гранату – чому це важливо і чим вона краща за російські

Нова граната дозволяє вирішувати безліч завдань

Українські бійці вперше випробували прийняту на озброєння ще влітку 2021 року вітчизняну димову гранату ДМ-01, створену за стандартами НАТО. Ця граната має замінити наявні сьогодні на озброєнні застарілі зразки.

Про це повідомляє Військове телебачення України на своєму YouTube-каналі.

Ще з часів Другої світової війни так звана "димовуха" стала незмінним атрибутом у боях, оскільки вона маскує відхід чи навпаки, наступ та його підготовку.

Українська ДГ-01 була створена з урахуванням останніх світових тенденцій та повністю відповідає стандартам НАТО. Тобто принципи її дії нашим бійцям добре відомі, адже ще з літа 2022 року ЗСУ використовують американські димові гранати М18.

М18

ДГ-01 має вагу в 650 грамів, час від висмикування запобіжника (чеки) до початку виділення диму складає лише 3 секунди, після чого створюється димова завіса завдовжки до 30 метрів і тримається до 2 хвилин.

Як пояснюють бійці, які випробували нову гранату, димова завіса допомагає:

відступити групі, що потрапила під обстріл, або просто змінити позицію снайперу;

евакуювати пораненого товариша;

імітувати пошкодження бронетехніки, кинувши на неї гранату, і цим виграти час для евакуації техніки чи навпаки, завдати раптового удару;

встановити як сигнал попередження на підході до позицій, щоб ворог сам позначив свою присутність наступивши на розтяжку;

позначити з її допомогою свої позиції для союзників, щоб уникнути "дружнього вогню".

Для порівняння, російські війська використовують радянську димову гранату РДГ-2, яка за трохи меншої маси – до 600 грамів, витрачає від зняття чеки до початку горіння до 15 секунд, проти 3 у ДГ-01, і створює димову завісу завдовжки 15-20. метрів на 75 секунд, проти 30 метрів та 2 хвилин відповідно в української "димовухи".

Також окупанти використовують стаціонарні димові шашки УДШ та ДМ-11, які хоч і горять куди довше – до 10 хвилин, але важать від 2 до 12 кг і тому боєць має їх переносити, а потім підпалювати вручну. Все це, звичайно, складніше і довше ніж використання ДГ-01.

Раніше "Телеграф" писав про успішне застосування на передовій новій українській термобаричній гранати РГТ-27С2, розробленій в Україні в 2016-2017 роках.