Пряме влучення з танка: ЗСУ показали броньовик, який уцілів та зберіг життя бійцям (відео)

Техніка зазнала серйозних пошкоджень

Американський бронеавтомобіль MRAP MaxxPro, який вже є на озброєнні в українських військових, показав блискучий результат. Після прямого влучення з танка ПТРК техніка вціліла та зберегла життя екіпажу. Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Так, броньовик зумів витримати попадання танкового снаряда та протитанковою керованою ракетою (ПТУР). Сам MaxxPro внаслідок пригоди отримав серйозні пошкодження, але люди, які перебували всередині, вціліли. Про це повідомляє видання NV.

"От наш броньовик. Це попадання пряме з танка. А це в нас потрапив ПТУР. Броня спалила повністю. Шланги спалили. Але екіпаж залишився цілим", — сказав український захисник.

Що відомо про броньовик MaxxPro

MaxxPro — це бронетранспортер виробництва Navistar International, ухвалений на озброєння США в 2007 році. У 2006 році Пентагон запустив програму зі створення броньованих автомобілів, які будуть захищеними від мін та стрілецького вогню із засідок.

Цей броньовик здатний захистити екіпаж при наземному вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. У цьому загальна маса цієї машини становить 14 тонн. Захищена капсула не має звареної конструкції. Її панцирні плити кріпляться на болтах, що спрощує ремонт та збирання машин на підприємстві.

Інформація про те, що українські військові використовують цей броньовик, з’явилася в соціальних мережах лише в середині серпня 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали безпілотник-"невидимку" Ельф. Він чудово справляється з атакою на окупантів на великій відстані.