Пальцем у небо: ворог намагається масово застосовувати новостворене авіаційне озброєння

Масовість застосування даної зброї говорить про 3 речі

Кількість ракетних обстрілів з боку окупантів останнім часом серйозно знизилася, що може свідчити про дефіцит ракет в росії та високу ефективність української ППО. Водночас ворог змінив систему та цілі ударів. А саме — б’є авіацією з тилу по передовим позиціям ЗСУ та населеними пунктами біля лінії фронту. А для цього активно почав застосовуватися новий вид озброєння. Точніше, як це зазвичай буває у зс рф, — перероблений зі старого. Йдеться про плануючі авіабомби, які вперше "засвітилися" трохи більше місяця тому.

У квітні ж, за словами речника Повітряних сил Збройних Сил України Юрія Ігната, інтенсивність використання нової зброї значно посилилася. Якщо раніше їх використання було поодиноким, тепер за добу їх можуть використовувати від 10-15 до 20 штук, про що він розповів виданню Liga.net.

Як пояснив "Телеграфу" експерт зі зброї та головний редактор сайту Defence Express Олег Катков, інтенсифікація використання подібних авіаційних боєприпасів може говорити одразу про кілька речей.

По-перше, окупантам вдалося налагодити більш-менш масове виробництво комплектів – УМПК (універсальний модуль планування та корекції), що перетворюють звичайні авіаційні фугасні бомби на плануючі і навіть, можливо, точні.

"Подібні боєприпаси є російською відповіддю на американські бомби JDAM-ER для України, і вони вирішили створити свої комплекси, які перетворюють звичайні бомби на керовані плануючі, здатні діяти на відстані до 70 км. Такі комплекси, звичайно, значно дешевші за виготовлення нової бомби, тому що це саме комплекс із крилами та системою наведення, який встановлюється на звичайну авіабомбу. У результаті, якщо перші випадки їх застосування поодинці відзначалися на початку року, то тепер вони стали досить масовими", — зазначає експерт.

"На російському аналогу JDAM-ER замість двох навігаційних систем — супутникової та інерційної (автономної, яка не залежить від зовнішніх сигналів — Телеграф) швидше за все знаходиться тільки супутникове, і схоже, що це поки що єдина концептуальна відмінність. Хоча є питання щодо загальної якості". 12 березня одна така бомба розсипалася у повітрі, впавши на тимчасово окупований Донецьк. Але при цьому літак-носій може безпечно зробити скидання бомби, піднявшись на висоту в 12-14 км, тому що дальність польоту бомбу становить до 70 км і це дозволяє не заходити в зону дії ЗРК", — розповідає про основні особливості російського виробу Олег Катков.

Наприклад, навіть ЗРК середньої дальності типу "Бук" здатні працювати на дальності до 30 км, і тому просто не можуть дістати до носія плануючих авіабомб, який скидає їх з 50-70 км від лінії фронту, навіть якби він стояв на передовій позиції.

"По носіям бомб на такій відстані в теорії можуть працювати тільки деякі типи ЗРК, в першу чергу С-300 і Patriot, але і тут є свої проблеми. Так, для роботи по літаках той же С-300 доведеться ставити надто близько до лінії фронту. Із Patriot ще складніше, по-перше, він призначений для боротьби з балістичними ракетами і разом з SAMP-T це єдині ЗРК для України, які на це здатні. А по-друге, він дуже цінний. Росіяни можуть спеціально організувати окрему повітряну операцію, навіть із ризиком втрати літаків, і використовувати для його ураження всі наявні засоби, від протирадіолокаційних ракет до "Кинджалів". А знищення навіть одного комплексу Patriot для нас – велика втрата, для окупантів – важлива пропагандистська перемога", — наголосив Олег Катков.

Нарешті, по-третє, застосування таких авіабомб ще більше актуалізувало питання отримання Україною сучасних винищувачів західного зразка, здатних вести повітряну битву на дальності 100 км і більще, використовуючи сучасні авіаційні ракети, скажімо, AIM-120 або Meteor.

"Використовуючи дані ракети, можна з безпечної дальності проводити пуски та ураження літаків-носіїв. Тому так важливо отримати сучасні винищувачі покоління 4+. І це може бути будь-яке з них: F-16, F-15, F/A-18, французька Dassault Rafale, шведський Gripen або європейський Eurofighter", — наголосив Олег Катков.

Нагадаємо, ще раніше командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер повідомив, що Україна не лише вже отримала JDAM, але й використовує їх, хоч і не дав подробиць.