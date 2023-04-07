Створена для В’єтнаму, а воює у ЗСУ – на фронті засвітилася незвичайна реактивна установка (відео)

Установка була створена ще в 1965-му році, але, як і раніше, залишається ефективною

РСЗВ "Град", виробництво яких почалося ще в 1960-му році, мало багато модифікацій, а деякі з них продовжують випускатися та використовуватися досі. Наприклад, українська "Верба". Але на фронті російсько-української війни можна зустріти і стару радянську, але, як і раніше, ефективну модифікацію "Град-П".

Відео стрілянини з цієї установки бійцями ЗСУ з’явилося у Telegram-каналах.

Град-П веде вогонь

Так, із початком війни у В’єтнамі північнокитайські комуністи звернулися до СРСР із проханням розробити компактну версію РСЗВ "Град". Адже та, яка вже була, важила разом із вантажівкою — не одну тонну, а тому просто не годилася для дій у джунглях.

Нова компактна установка була створена вже в 1965 році і отримала назву "Град-П", що часто розшифровується як "Град-Партизан".

Пускова установка нової модифікації РСЗВ являла собою трубу на тринозі з механізмом прицілювання. Пуск здійснювався за допомогою підключеного електрокабелю. Команда на постріл подавалася з пульта на відстані 20 м., що робило стрілянину безпечною для розрахунку.

В результаті вийшла компактна установка вагою 55 кг, а її підготовка до стрільби займала до 2-2,5 хвилин. Це було зручно для "турбуючих" обстрілів ворожих позицій, що особливо цінно для партизанів і диверсантів.

Були правда і недоліки такої модифікації. Замість 40 пострілів зі стандартного "Града" його модифікація "П" була однозарядною і після кількох пострілів краще змінити позицію. Тим самим втрачався ефект масовості, при тій же слабкій влучності, що і у "Града" на шасі автомобіля.

Крім того, різниця в дальності скоротилася вдвічі. "Град" з автомобільного шасі стріляв на 20 км, тоді як "Град-П" із простої пускової установки — всього на 11 км.

Тим не менш, установка "Град-П" була випущена в кількості понад тисячу одиниць і активно використовувалася в різних війнах та конфліктах, а також багаторазово копіювалася в інших країнах. Так, бойовики окупованого Донбасу ще 2015-го року розгорнули виробництво "Град-П" на одному із заводів окупованого Донецька.

Також як раніше повідомляв "Телеграф" ЗСУ використовують 122-мм реактивні снаряди для "Града", які були зроблені та поставлені Пакистаном.