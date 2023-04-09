"Бардак" віком 60 років: окупанти тягнуть на передову черговий антикваріат

На передову ворог тягне техніку 60-річний ювілей, що відзначає цього року.

У спробах замістити тисячі втрачених у ході вторгнення одиниць бронетехніки, окупанти продовжують тягнути в Україну старі і, як наслідок, марні зразки техніки. На цей раз у складі ешелону були помічені російські БРДМ-2МС.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, поява у військах техніки 60-річної давності говорить про те, що Росія змушена змінювати концепцію, якої вони дотримувалися раніше.

Так, БРДМ-2, вона ж броньована розвідувально-дозорна машина або на армійському сленгу "бардак", почала вироблятися ще 1963 року і призначалася для розвідки. Для цього дана техніка була обладнана засобами спостереження (танкова панорама, прилад нічного бачення та інше) та зв’язку.

Сама БРДМ-2 пересувається на колесах для швидкості і має слабку броню, яка витримує лише влучення стрілецької зброї з дальності до 100 метрів. На озброєнні — два кулемети калібром 14,5 та 7,62 мм.

Ще одним слабким місцем БРДМ-2 був його бензиновий двигун, який легко спалахував при пошкодженнях, і споживав велику кількість палива, хоч і давав досить високу швидкість.

Природно, що через 60 років сама концепція БРДМ для розвідки, з урахуванням наявності великої кількості малих безпілотників, давно застаріла. Проте в 2016-2018-му році в Росії провели модернізацію даної техніки, отримавши покращений зразок БРДМ-2МС.

Даний зразок отримав більш безпечний та економічний дизельний двигун, нову систему управління вогнем для своїх 2 кулеметів та покращене бронювання. За запевненнями росіян, воно "тримає" обстріл кулеметів калібром до 14,5 мм у лоб і осколки в днище.

Вартість такої модернізації становила 7 млн руб. чи більше 100 тисяч доларів на одиницю. При цьому вартість БПЛА Mavic 3, здатного вести потрібну або якіснішу розвідку, і навіть скинути зверху на техніку вибухонебезпечний сюрприз, становить близько 3 тисяч дол.

"Раніше тільки лінивий російський "експерт" не розповідав, що ця машина себе зжила, морально і технічно, а тому, армії Росії не потрібна. У результаті, БРДМ-2 штовхали на експорт, наприклад, до Сербії і в модифікації МС. Але, рік війни та різке скорочення ББМ змушує росіян застосовувати те, що вони самі ж раніше називали архаїзмом", — наголосив Олександр Коваленко.

Раніше на передову окупанти почали відправляти танки Т-54, які почали виробляти ще за Йосипа Сталіна в 1946-му році.