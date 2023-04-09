"Не ми б'ємо, "Верба" б'є": що може відома українська РСЗВ (відео)
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У порівнянні з попередніми радянськими розробками "Верба" має ряд суттєвих переваг
В Україні Вербна неділя і "Телеграф" вирішив розказати про один із найнебезпечніших видів українського озброєння названий на честь рослини з пухнастими бруньками. РСЗВ "Верба" до лав української армії постачається не так давно, прийнятий на озброєння в 2019 році.
"Верба" розроблялась на базі радянського "Граду", проте має більш суттєві переваги. Наприклад, екіпаж може стріляти не виходячи з кабіни. Скорочено і час перезарядки, в "Граду" вона триває годину, а то і більше, а у екіпажу "Верби" на це йдуть хвилини.
Характеристики "Верби":
- Калібр — 122 мм,
- Боєкомплект — 40 ракет,
- Екіпаж — 5 осіб,
- Швидкість — 85 км/год,
- Перезарядка — 10 хв,
- Колісна формула 6 на 6,
- сучасна система навігації,
- зашифрований зв'язок.
На відміну від "Градів" у "Вербу" вже ставили сучасні навігаційні системи. Відкриває вогонь на незнайомій місцевості українська РСЗВ в чотири рази швидше. Завдяки переходу на шасі від "КрАЗ" прохідність стала кращою. Точність вогню забезпечується завдяки системі вирівнювання і стабілізації платформи.
Раніше "Телеграф" розповідав про використання РСЗВ "Град" міні версії, яку розробили для В'єтнаму на теренах війни росії проти України. Ця установка була створена для використання в джунглях.