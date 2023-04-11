Чому необхідно періодично перезавантажувати ноутбук і ПК: 5 причин
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Ви можете усунути різні проблеми, які заважають вам ефективно працювати за пристроями
Перезавантаження комп’ютера, як і повне вимкнення, – це стандартна операція, про яку знає кожен власник ноутбука чи ПК. Це процес, коли операційна система (ОП) пристроїв повністю відключається і запускається знову.
Якщо ви хочете усунути різні неполадки, або відновити нормальну роботу ОП та апаратного забезпечення, перше, що вам потрібно зробити, — це провести перезавантаження ноутбука/ПК, пише Ukr.Media.
Для чого перезавантажувати ноутбук та ПК
- Очищення пам’яті. Перезавантаження звільняє пам’ять після тривалого використання комп’ютера, що прискорить роботу системи.
- Застосування конфігурацій. Після інсталяції або оновлення програмного забезпечення (ПЗ) необхідно перезавантажити комп’ютер, щоб зміни вступили в силу.
- Усунення помилок. Перезавантаження ПК може виправити деякі помилки, які виникли під час роботи пристрою.
- Освіження системи. Перезавантаження може відновити нормальну роботу системи після тривалого сеансу роботи комп’ютера.
- Безпека. Деякі вразливості, що виникають у процесі роботи системи, можуть бути усунені перезавантаженням.
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