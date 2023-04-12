Влаштують веселощі в Криму: Україні обіцяють передати далекобійні ракети — чим вони цікаві

Дальність польоту ракети – понад 250 км

Останнім часом тема звільнення Криму дедалі частіше обговорюється експертами та у ЗМІ. Для деокупації нашим військовим, зрозуміло, буде потрібна відповідна зброя. Як стало відомо, союзники обіцяють Україні передати ракети SCALP, які можуть дістати проблем до півострова.

Ці ракети можуть бути передані замість оперативно-тактичних ракетних комплексів ATACMS. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

"Нам обіцяють ракету Scalp дальністю 280 км, вона без проблем дійде до Криму", — сказав він.

SCALP — це авіаційна крилата ракета виробництва фірми MBDA, яка призначена для завдання ударів по важливих стаціонарних цілях і захищеним ворожими засобами ППО. Її можна використовувати у будь-який час доби і за складних метеоумов. Також ракета показує ефективний результат навіть за умови застосування противником засобів радіоелектронної протидії.

Основні характеристики

Маса: 1300 кг;

Довжина: 5,1 м;

Діаметр: 0,5 м;

Бойова частина: 450 кг, типу BROACH;

Дальність: понад 250 км;

Висота польоту: 30-40 м;

Швидкість: 0,8 М (близько 1000 км/год).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща надасть нову військову допомогу Україні. Серед озброєння будуть також мінометні комплекси САУ Rak. Це буде найновітніша артсистема з переданих сусідньою країною.