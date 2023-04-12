Ручний бронебій: на фронті засвітилася французька гранатометна система, що пропалює будь-які російські танки

Нова зброя здатна знищити будь-які танки окупантів

У мережі з’явилися фото присутності на озброєнні ЗСУ на фронті французьких систем RAC 112 APILAS, призначених для боротьби з легкою та важкою бронетехнікою.

Про це йдеться на Telegram-каналі Clash Report, який підкреслює, що ця зброя була поставлена не з Франції, а з Фінляндії, яка раніше закупила ці гранатомети для потреб своєї армії.

RAC 112 APILAS – це бронебійна легка ручна піхотна система.

Хоча цей французький гранатомет почав вироблятися ще 40 років тому – у 1983 році, він має безліч переваг, причому деякі з них перевершують навіть його сучасніші російські аналоги.

Гранатомет дуже потужний — калібр гранати складає 108 мм, що трохи менше калібру самої пускової труби, що дорівнює 112 мм.

В цілому, APILAS перевершує РПГ-26 "Аглень" (одноразовий гранатомет, створений в СРСР у 1985 році, що є на озброєнні зс рф), за трьома найважливішими для РПГ характеристиками:

РПГ-26 Аглень

Калібр. На відміну від APILAS з його 108-мм гранатою, "Аглень" має калібр гранати всього 72,5 мм, що робить його менш потужним, ніж французький аналог, а отже, і дещо менш небезпечним для танків. Бронепробивність. Завдяки більшому калібру французький APILAS здатний пробивати до 700 мм гомогенної броні, чого вистачить для ураження "в лоб" практично будь-якого танка окупантів, крім, можливо, Т-90, але і тут можливе ураження його в борт або корму. Дальність прицільної стрільби. Тут перевага APILAS особливо помітна, оскільки навчений боєць здатний поцілити з нього на відстані до 350 метрів, а з використанням спеціального прицілу на 500-600 метрів. А з "Агленя" можна поцілити максимум на 250 метрів.

Всі ці характеристики роблять APILAS страшним ворогом для бронетехніки окупантів в умілих руках бійців ЗСУ.

Ну і до того ж, APILAS досить дешевий. Його ціна (за відкритими даними) становить близько 2000 євро, що робить його масовою зброєю – вироблено близько 120 тисяч одиниць.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував ідею з розміщенням на території Білорусі російської ядерної зброї.