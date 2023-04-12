HIMARS "по-корейськи": чи отримає Україна нові унікальні РСЗВ із ракетами високої дальності

Південнокорейська техніка в чомусь навіть перевершує знаменитий HIMARS

Американські системи HIMARS, які так полюбилися ЗСУ та стали в умілих руках наших бійців одним із факторів перемог, мають "братів", які виробляються в інших країнах. Причому вони іноді навіть перевершують оригінал.

Про це у своєму блозі пише військовий історик та експерт Андрій Харук, говорячи про південнокорейську РСЗВ "Чунму", що поєднала в собі найкращі риси американських реактивних установок залпового вогню HIMARS і MLRS.

РСЗВ "Чунму" (закрите небо) було створено в 2013-му році і отримало армійське найменування К239, оскільки калібр використовуваних РСЗВ ракет становить 239 мм, що трохи вище за оригінальні ракети HIMARS з їх 227-мм.

Але головною "фішкою" корейської РСЗВ є вдале поєднання двох основних характеристик американських установок HIMARS і MLRS.

Так, якщо перший має колісну базу, 6 ракет і дешевше в експлуатації, то другий пересувається на гусеницях з 12 ракетами.

Номенклатура

"Але переводячи РСЗВ на колісне шасі, корейці не пішли шляхом своїх американських вчителів — ті, як відомо, у своєму HIMARS зменшили кількість ракет в залпі вдвічі в порівнянні з MLRS. Корейська система зберегла потужність залпу MLRS. По суті, корейці створили не свій варіант HIMARS, а "колісний MLRS". За це довелося заплатити масою та габаритами", — стверджує Андрій Харук.

Зворотною стороною цього став той факт, що південнокорейський "Чунму" має вагу в 31 тонну і пересувається на 4-вісному шасі, а не 3-вісному як HIMARS. При цьому дизельний двигун РСЗВ дозволяє розганятися на шосе до 80 км на годину, а запас ходу дорівнює 450 км.

Але велика вага має і свої плюси: так установка гасить віддачу. А тому "Чунму", крім керованих ракет, може стріляти і 20 некерованими реактивними снарядами калібру 131 мм на дальність до 36 км.

Проте основна зброя корейської РСЗВ – 12 власних 239-мм керованих ракет із дальністю пуску до 80 км, тобто дещо далі ракет власне HIMARS. Ті, що є у ЗСУ зараз, б’ють приблизно на 72 км.

Також буквально днями Південна Корея успішно випробувала власні ракети KTSSM-I з дальністю пуску до 200 км, що менше від дальності американських ATACMS (300 км), якими також може стріляти HIMARS.

Запуск ракети KTSSM-I

Щоправда, поява РСЗВ "Чунму" на озброєнні ЗСУ виглядає малоймовірною. Насамперед через високу ціну. Так, є дані, щоправда, не цілком підтверджені, про продаж 12 РСЗВ за 805 млн дол в Об’єднані Арабські Емірати. Тобто вартість однієї установки "Чунму" складає близько 67 млн. дол.

Тим часом російська агентура в Україні продовжує полювати на місце розташування HIMARS, але безуспішно.