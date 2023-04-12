HIMARS "по-корейськи": чи отримає Україна нові унікальні РСЗВ із ракетами високої дальності
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Південнокорейська техніка в чомусь навіть перевершує знаменитий HIMARS
Американські системи HIMARS, які так полюбилися ЗСУ та стали в умілих руках наших бійців одним із факторів перемог, мають "братів", які виробляються в інших країнах. Причому вони іноді навіть перевершують оригінал.
Про це у своєму блозі пише військовий історик та експерт Андрій Харук, говорячи про південнокорейську РСЗВ "Чунму", що поєднала в собі найкращі риси американських реактивних установок залпового вогню HIMARS і MLRS.
РСЗВ "Чунму" (закрите небо) було створено в 2013-му році і отримало армійське найменування К239, оскільки калібр використовуваних РСЗВ ракет становить 239 мм, що трохи вище за оригінальні ракети HIMARS з їх 227-мм.
Але головною "фішкою" корейської РСЗВ є вдале поєднання двох основних характеристик американських установок HIMARS і MLRS.
Так, якщо перший має колісну базу, 6 ракет і дешевше в експлуатації, то другий пересувається на гусеницях з 12 ракетами.
"Але переводячи РСЗВ на колісне шасі, корейці не пішли шляхом своїх американських вчителів — ті, як відомо, у своєму HIMARS зменшили кількість ракет в залпі вдвічі в порівнянні з MLRS. Корейська система зберегла потужність залпу MLRS. По суті, корейці створили не свій варіант HIMARS, а "колісний MLRS". За це довелося заплатити масою та габаритами", — стверджує Андрій Харук.
Зворотною стороною цього став той факт, що південнокорейський "Чунму" має вагу в 31 тонну і пересувається на 4-вісному шасі, а не 3-вісному як HIMARS. При цьому дизельний двигун РСЗВ дозволяє розганятися на шосе до 80 км на годину, а запас ходу дорівнює 450 км.
Але велика вага має і свої плюси: так установка гасить віддачу. А тому "Чунму", крім керованих ракет, може стріляти і 20 некерованими реактивними снарядами калібру 131 мм на дальність до 36 км.
Проте основна зброя корейської РСЗВ – 12 власних 239-мм керованих ракет із дальністю пуску до 80 км, тобто дещо далі ракет власне HIMARS. Ті, що є у ЗСУ зараз, б’ють приблизно на 72 км.
Також буквально днями Південна Корея успішно випробувала власні ракети KTSSM-I з дальністю пуску до 200 км, що менше від дальності американських ATACMS (300 км), якими також може стріляти HIMARS.
Щоправда, поява РСЗВ "Чунму" на озброєнні ЗСУ виглядає малоймовірною. Насамперед через високу ціну. Так, є дані, щоправда, не цілком підтверджені, про продаж 12 РСЗВ за 805 млн дол в Об’єднані Арабські Емірати. Тобто вартість однієї установки "Чунму" складає близько 67 млн. дол.
Тим часом російська агентура в Україні продовжує полювати на місце розташування HIMARS, але безуспішно.