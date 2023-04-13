На черзі – дирижаблі? Окупанти відродили зразок озброєння 100-річної давнини

Похмурий геній окупантів реанімував зброю з кінця 19 століття

Для технічної розвідки, розмінування, а також відновлення залізничних колій та малих споруд із незначними руйнуваннями російські окупанти почали застосовувати… бронепоїзд! Це "диво військової техніки" було відтворено на базі звичайного серійного потягу.

Такою "новиною" поділилося міністерство оборони росії, підкресливши, що основним завданням бронепоїзда є супровід військових вантажів та пасажирських поїздів.

Цей бронепоїзд має броньоване покриття, на вантажних платформах розміщено озброєння, техніка та вогневі засоби, укриття для ведення вогню та відбиття нападу противника.

Бронювання вагонів складається зі стіни, обшитої листами із 20-міліметрової сталі, за дерев’яною обшивкою – мішки з піском. У бронекапсулі — стрілки з автоматами та великокаліберними кулеметами. Тепловоз для безпеки розташований у середині рухомого складу, машиніст орієнтується на команди спостерігача. Має установки 23-мм зенітних гармат, але через високі надбудови вони явно мають обмежений сектор вогню.

Одним словом — майже все, як 100 років тому за часів Першої світової, за винятком того, що замість паровоза — дизельний тепловоз.

Зазначимо, що вперше щось подібне до концепції застосування бронепоїзда було випробувано ще під час Громадянської війни у США у 1861-1865 роках, коли на залізничні платформи встановлювалися знаряддя. Але свого остаточного вигляду, з бронюванням паровоза і вагонів, бронепоїзди набули під час англо-бурської війни 1898-1902 років.

Останній раз бронепоїзди використовували за часів Другої Світової війни, правда вже до кінця війни вони все частіше являли собою бронепоїзди ППО для захисту важливих залізничних станцій.

Але сучасний російський бронепоїзд непридатний ні до практичних бойових дій, ні як стаціонарний збройний умовний опорний чи охоронний пункт. Оскільки вразливий і для атаки БПЛА з повітря, і для ураження ствольною та реактивною артилерією на таких дистанціях, про які за часів Першої та Другої світової воєн навіть мріяти не могли.

При цьому ще один бронепоїзд перевозить кривавого диктатора путіну, його вартість складає близько 1 млрд ріс. або 15 млн. дол.