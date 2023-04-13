Швидкісний фінський БТР для ЗСУ – чим він унікальний та в чому його переваги

БТР має одну межу, що робить його лідером серед аналогічних зразків техніки.

На фронті російсько-української війни у підрозділах ЗСУ засвітився фінський бронетранспортер XA-185. І цей БТР не просто перевозив українських бійців, а брав активну участь у бою – екіпаж бронемашини вів вогонь із кулемета по позиціях окупантів.

Відповідне відео розмістив Telegram-канал Clash Report, пояснивши, що вогонь ведеться із кулемета Браунінг М2 калібром 12,7 мм.

БТР XA-185 є однією з модифікацій фінського бронетранспортера ХА-180, виробництво яких почалося в 1980-х роках. Він був створений на базі вантажного автомобіля SA-180, що дало БТР високу швидкість по шосе – до 100 км/год, а також високу місткість десантного відділення.

Це відділення ще більше збільшилося у версії ХА-185, який може перевозити до 16 десантників, що й робить його, мабуть, найбільш містким БТР у світі. Конкурувати в цьому аспекті з ХА-185 може хіба що американський гусеничний БТР М113, здатний перевозити до 13 десантників.

Також до переваг фінського БТР можна віднести той факт, що він здатний плавати, розвиваючи досить велику швидкість по воді – до 9 км на годину, а запасу палива вистачить на подолання відстані по шосе у 800 км.

Мабуть, єдиним мінусом БТР є не найкраще бронювання. Так, хоча корпус і здатний тримати вогонь стрілецької зброї та осколків, він не має захисту проти вибуху мін чи фугасів.

Загалом ЗСУ продовжують насичувати мобільні підрозділи сухопутних військ, що стане в нагоді у майбутньому наступі. Так, Україна отримає від Польщі БТР Rosomak.