Українським містам загрожує новий ворог? Чим небезпечна російська ракета Х-50

Х-50 має одну особливість, яка може зробити її невразливою для ППО, але не факт, що це спрацює

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов попередив, що російські окупанти можуть відновити масовані ракетні удари по містах, використовуючи нові ракети.

У якості нової зброї може виступити маловідома для ППО ЗСУ, і тому потенційно небезпечна ракета Х-50, про яку вкрай мало інформації у відкритому доступі.

Як пише Defence.ua, Х-50 є продовженням проекту Х-СД, "замороженого" ще у 90-х роках минулого століття. У 2017 році цей проект відновився вже під назвою Х-50 "Оріон" і мав стати "полегшеною" версією крилатої ракети Х-101.

Так, заявлені характеристики Х-50 дають можливість вражати цілі на відстані до 1500 км. Щоправда є питання – з якою точністю ракета на це здатна? Та й чи зможе вона це робити на швидкості дозвука – максимум 950 км/год.

Вказано, що запускати цю ракету можуть з усіх типів російських стратегічних бомбардувальників – Ту-22М3, Ту-95МС та Ту-160 у кількості від 8 до 14 ракет.

Ймовірно, вперше Х-50 була продемонстрована під індексом "Виріб 720" у лютому 2023 року під час візиту екс-президента Росії Дмитра Медведєва на завод "Райдуга" в місті Дубна під москвою, де і виробляються російські крилаті ракети.

Виставка російських ракет до візиту Дмитра Медведва.

За словами військового експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Х-50 має як недоліки, так і переваги.

До недоліків відноситься той факт, що вона є дозвуковою, тобто її можуть збивати всі існуючі українські ЗРК. А через дальність ураження 1500 км та перенесення аеродромів з літаками Ту від кордонів України, завдання ударів новою ракетою буде ускладнене. До того ж, наявні бомбардувальники вже відпрацювали свій ресурс, і їхнє повне навантаження ракетами Х-50 може призвести до виведення літаків з ладу.

"Неприємний момент для наших ППО — це наявність у Х-50 постановника перешкод та пасток. З іншого боку, невідомо наскільки ефективно вони відпрацьовуватимуть. У даному випадку, тільки на практиці можна буде дізнатися рівень ККД від цих елементів і наскільки ефективно їх можна буде обходити", — говорить про переваги Х-50 Олександр Коваленко.

Разом з тим, експерт зазначає, що навряд чи росія зможе випускати Х-50 масово і оцінює загальний потенціал виробництва ракет в росії 60-150 одиниць на місяць.

Нагадаємо, окупанти вже більше місяця не завдають масованих ракетних ударів, що може говорити або про дефіцит ракет, або про підготовку нових ударів, але вже з інших цілей.