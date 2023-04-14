"Кобри" повзуть до України? У Румунії була помічена нова турецька бронетехніка

Новий БТР вже встиг відзначитись у кількох війнах

На території Румунії було помічено залізничний потяг з турецькими БТР Cobra II, які можуть прямувати до України.

Про це повідомляє Telegram-канал Clash Report, зазначаючи, що йдеться про техніку з високою прохідністю та всіма ведучими колесами за схемою 4Х4.

Турецький БТР Kobra був розроблений компанією Otokar та почав вироблятися з 1997 року. Сам бронеавтомобіль досить легкий – важить лише близько 6 тонн, але досить місткий, має місця для 8 осіб десанту та водія, та швидкість до 115 км/год по шосе.

При цьому БТР відповідає найсучаснішій концепції захисту системи MRAP проти мін та вибухових пристроїв, має V-подібний корпус, який захищає від стрілецької зброї, осколків, протипіхотних та протитанкових мін та саморобних вибухових пристроїв (СВП).

У плані озброєння базовим варіантом є встановлення великокаліберного кулемета калібром 12,7 мм, але насправді БТР може бути посилений станковим гранатометом або навіть протитанковим ракетним комплексом.

"Кобра" набула досить широкого поширення і окрім турецької армії БТР прийняли на озброєння ще понад 10 країн, а Казахстан навіть розмістив на своїй території підприємство з їхнього виробництва.

Разом з тим, до цього списку не входить Румунія, на території якої було помічено БТР, тобто можна припустити, що турецькі БТР їдуть саме в Україну.

Також БТР має багатий досвід участі у бойових діях – від контрпартизанських дій у самій Туреччині проти курдів, місцевих конфліктів у Нігерії та Буркіна-Фасо до повноцінних бойових дій у Грузії та Сирії.

Зауважимо, що у світлі майбутнього наступу, у лавах ЗСУ з’являється все більше саме швидкої легкої бронетехніки, здатної перевозити багато десантників.