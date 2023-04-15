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Британський мисливець: ЗСУ показали зброю для боротьби субмаринами

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Вертоліт Sea King
Вертоліт Sea King. Фото Відкриті джерела

Техніка спеціально ув’язнена на полювання за підводними човнами з крилатими ракетами Калібр

На початку року в Україну прибули британські вертольоти S-61 Sea King (Король моря) із навченими українськими екіпажами, які мали заступити на бойове патрулювання. І ось з’явилися кадри з їхнім бойовим чергуванням.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко, один із двох переданих вертольотів перебуває на бойовому патрулюванні.

Хоча S-61 Sea King і був створений ще в 1959-му році, він, як і раніше, залишається грізною силою, здатною боротися з ворогом. І головна його цінність – вузька спеціалізація для боротьби з підводними човнами.

Так, Sea King здатний відійти вглиб моря на відстань у 500 км від берега у пошуках російських підводних човнів, і при їх виявленні – атакувати глибинними бомбами та протичовновими торпедами.

Цінність Sea King в тому, що він здатний потопити підводні човни росії, які знаходяться в Чорному морі, і є носіями крилатих ракет "Калібр". Тепер же з наявністю в України протичовнових вертольотів, окупанти явно як слід подумають, перш ніж застосовувати таку дорогу техніку з ризиком її втрати.

Зазначимо, що перші гелікоптери прибули в Україну в січні 2023 року, і всього можуть бути передані до 10 подібних гелікоптерів, оскільки саме стільки екіпажів готувалися у Великій Британії.

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#Зброя #Вертольоти #Sea King