Черговий "залізний капут": на фронті засвітився новий зразок похмурого генія вс рф

На передовій помічено нову саморобку окупантів

Окупанти продовжують дивувати всіх саморобними зразками "нової" військової техніки, для чого використовують дедалі більш старі зразки, які вже давно зняли з озброєння та виробництва. Цього разу в тилу на одному з напрямків було помічено радянського артилерійського тягача АТС-59Г, на який встановили установку 2М-3М з двома гарматами калібру 25-мм.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, підкресливши, що тягач не має жодного бронювання і вразливий для вогню у відповідь.

Нову зброю везуть на фронт

Сам АТС-59Г став покращеною версією артилерійського тягача АТС-59, виробництво яких розпочалося ще 1959 року для перевезення артилерійських гармат. Все "покращення" полягало лише у створенні кабіни на 6 осіб замість колишньої двомісної.

Вже до початку 80-х обидві версії тягача застаріли і виробництво припинилося, оскільки гармати стали масово робити у вигляді самохідних артилерійських установок. Проте тягачі марки АГС-59 залишилися на зберіганні, а згодом активно стали використовуватися в тайзі на Далекому Сході росії завдяки високій прохідності та можливості привезти 3 тонни вантажу в кузові та до 14 тонн на причепі.

У самих зс рф тягачі перебували на озброєнні до 1998 року, після чого були зняті і відправлені або на склади тривалого зберігання, або продавалися.

До мінусів АТС-59, крім відсутності броні, можна віднести старий двигун потужністю всього 300 кінських сил, але він споживає на 100 км дороги не менше 150 літрів палива, а в умовах бездоріжжя — ще більше.

"І тут я тільки одного не можу зрозуміти… чому саме АТС-59Г? Чому не продовжити клепати цих моторошних гомункулусів на базі МТ-ЛБ? Їх на зберіганні в росії має бути достатньо, крім того, вони відрізняються непоганою прохідністю, але раптом… старий і не особливо популярний тягач? — дивується військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Курс на створення смішних на вигляд саморобних зразків техніки окупанти взяли ще у березні, використавши для першого зразка легкоброньований тягач МТЛБ.