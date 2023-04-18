Тепер б'є окупантів: ЗСУ показали роботу трофейного кулемета "Корд" (відео)

Боєць ЗСУ показав "обкатку" трофея на відео

Окрім отриманого від західних союзників озброєння, ЗСУ нерідко використовують на полі бою різні трофеї, які відбили у ворога. Однією з таких здобичей українських військових став російський кулемет "Корд". Тепер він працюватиме проти самих окупантів.

Цей кулемет наші захисники зняли із підбитого російського танка. Відповідне відео "обкатки" трофейного озброєння показав на своїй сторінці в Instagram український військовий.

"Обкатка" трофейного озброєння. Сьогодні ми "граємося" з "Кордом". Подивимося, що він собою представляє", — каже боєць на відео.

Що відомо про кулемет "Корд"

Це російський великокаліберний кулемет зі стрічковим живленням під патрон 12,7×108 мм. Він був розроблений у 1997 році і 1998-го введений в експлуатацію.

З 2001 року кулемет офіційно прийнято на озброєння збройних сил росії. Крім піхотного варіанту, він також встановлюється в зенітній установці на башті російського танка Т-90С.

"Корд" може використовувати будь-які патрони стандарту 12,7×108 мм, у тому числі МДЗ та БС (БС-41). Останній, до речі, має кулю з вольфрамовим сердечником, а це, своєю чергою, покращує бронепробивність. Куля патронів БС та БС-41 здатна пробивати 20 мм сталі з дистанції 750 метрів.

Характеристики

Маса (без патронів) – 26 кг;

Довжина — 1625 мм (танковий), 1980 мм (піхотний, на станку);

Патрон – 12,7×108 мм;

Скорострільність, пострілів/хв — 600-650;

Прицільна дальність — 2000 м;

Максимальна дальність — 6000 м.

Кулемет "Корд". Фото — Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наші захисники використовують проти загарбників трофейний ПТРК "Корнет". У ЗСУ показали, на що здатна ця техніка.