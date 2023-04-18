Полювання почалося: чим танк Leopard 1 небезпечний для техніки окупантів

Як танки Leopard1 допоможуть ЗСУ

В Україну продовжують надходити найсучасніші на даний момент танки зразка НАТО, які з досвіду боїв у ЗСУ вже пропонують покращувати, але їх загальна навіть обіцяна кількість поки невелика і становить менше сотні одиниць.

Водночас, як відомо, Україна отримала та ще отримає танки більш старшого зразка. Приміром, Данія готова передати ЗСУ щонайменше 100 танків Leopard 1, на які Німеччина, як виробник, ще у лютому видала ліцензії експорту 178 танків цього типу. Тобто їх кількість вже наближається до 300 одиниць.

"Телеграф" вирішив розібратися, наскільки саме Leopard 1 може стати небезпечним для танків окупантів.

Застарілий танк?

Власне, головний мінус Leopard 1 у тому, що вони є танками виробництва 60-80-х років минулого століття, тобто застарілими за сучасними західними мірками. Наприклад, основна гармата калібром 105-мм сьогодні вважається надто "легкою". Адже сьогодні "норма" танкової гармати — це гармата калібром не менше 120 мм. До того ж гармата Leopard 1 у початковому базовому варіанті не стабілізована, тобто стріляти з неї на ходу неможливо.

Звичайно, всі інші системи також були представлені технологіями 60-х років, коли танк розроблявся та вироблявся.

Проте навіть у базовій комплектації Leopard 1 може легко поборотися із застарілою технікою окупантів у вигляді танків Т-62 і Т-54/55, які все частіше з’являються на передовій.

Але разом з тим з моменту початку свого виробництва Leopard 1 постійно покращувався і модернізувався і його останньою модифікацією є Leopard 1А5, який представляє фактично новий танк.

Leopard1А5 — не Leopard-2, але грізний танк

Модифікація Leopard 1А5 з’явилася 1987-го року. Танк отримав найсучасніше обладнання у вигляді системи керування вогнем Krupp-Atlas Electronik (KAE) EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss (схожу на EMES 15 в Leopard 2), лазерний далекомір. А також балістичний обчислювач та контрольний блок комп’ютера. А на стволі було встановлено коліматор для прискорення налаштування прицілу.

Що це означає? Наприклад, замість лазерного далекоміра раніше на Леопарді-1 стояв стереоскопічний далекомір, при якому спостерігач, користуючись спеціальними мітками, повинен вираховувати дальність. Лазерний далекомір робить це автоматично і куди швидше, тобто з його допомогою можна швидше і точніше визначити відстань, прицілитися і влучити в ціль.

Leopard 1А5

Правда саме 105-мм гармата залишилася і на Leopard1А5, хоч і планувалася її заміна на 120-мм гармату Leopard-2. Але в результаті для зброї були створені нові бронебійні снаряди DM23 та DM33 з вольфрамом, здатні пробивати за різними даними від 350 до 550 мм сталевої броні.

В результаті навіть формально стара 105-мм гармата Leopard1А5 здатна легко пробивати броню свого "сучасника" на початку виробництва Т-62, який до того ж своїми модернізаціями окупанти тільки погіршують, а також боротися з найбільш масовими в Росії танками Т-72. Хоча в останніх лобова броня в 350 мм здатна тримати DM23 та DM33, а нові модифікації мають ще сильнішу броню, захист з бортів і корми у Т-72 куди нижче – близько 100 мм броні, так що Leopard1А5 може їх знищити пострілом із засідки.

Подібний досвід ЗСУ вже отримали з французькими колісними машинами підтримки танків АМХ-13 , які мають 100-мм гармату та надто слабку броню для боротьби з танками у "лобовому бою".

Також на Leopard1А5, у порівнянні з базовим варіантом, посилена броня, а всього танків Leopard1 було вироблено понад 4 тисячі одиниць.

Про те, які найсучасніші танки існують сьогодні в країнах НАТО, чим відрізняються і які з них найкраще підходять для ЗСУ "Телеграф" уже повідомляв.