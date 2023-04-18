Росія почала відправляти свої винищувачі до Ірану. Що отримає натомість? (відео)

Російські літаки почали надходити до Ірану — чому це добре для України

У вівторок, 18 квітня, в Ірані приземлилися перші три російські винищувачі Су-35, які на сьогоднішній день є одні з умовно найсучасних військових російських розробок. Тим самим москва виконує свої зобов’язання перед Іраном, який з 2022 року у свою чергу допомагає їй постачанням свого озброєння та боєприпасів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігал Левін, додаючи, що загальна кількість літаків за контрактом може становити до 60 одиниць.

Су-35 в Ірані

Зауважимо, що Су-35 -модин із найбільш умовно сучасних літаків вс рф. Адже виробляти його почали порівняно нещодавно — із 2009 року. За своїми бойовими характеристиками він значно перевершує авіацію ЗСУ у дальності виявлення повітряних цілей та їх ураження більш далекобійними ракетами.

Але, незважаючи на це, навіть українські МіГ-29, що формально поступалися за характеристиками, у повітряних дуелях могли вражати Су-35.

Втім, можливе отримання Україною американських F-16 здатне докорінно змінити ситуацію над полем бою. Адже, як стверджує пілот ВПС США у відставці Ден Гемптон, американський винищувач має сучасніші технології.

Так, він "бачить" далі, ніж Су-35, має більш далекобійні ракети, а в ближньому повітряному бою F-16 непомітніший і маневреніший за той же МіГ-29 Повітряних сил України. Вся надія в окупантів буде тільки на чисельну перевагу, і ось її якраз у окупантів через угоду з Іраном може і не виявитися.

Су-35 в Росії виробляє всього одне підприємство, яке розташоване в Комсомольську-на-Амурі. Це однойменний авіаційний завод, який з 2009 по досанкційний 2021 зміг (за відкритими даними) виготовити трохи більше 120 літаків, тобто його продуктивність на рік дорівнювала приблизно 10 машин.

Таким чином, в ідеалі виконання контракту на 60 Су-35 для Ірану може зайняти у виробника до 6 років. Це за умови, що для їхнього виробництва не потрібні імпортні підсанкційні деталі.

При цьому саме міноборони Росії може залишитися взагалі без нових літаків, а ремонт старих та їх постачання у війська сильно сповільниться. Це станеться ще швидше, якщо для швидкості частина літаків передаватиметься з уже діючих авіаційних частин, що послабить авіаційний потенціал окупантів.

До речі, Су-35 є одними з літаків, якими росіяни часто атакують за допомогою "покращених" авіаційних бомб, яким поки що Україні протиставити нічого.

Тобто відволікання ресурсів окупантів на виробництво Су-35 для Ірану зможе послабити ударний потенціал російської авіації, але ще краще це зробить постачання Україні західних літаків, насамперед F-16.