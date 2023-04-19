Десятки нових гаубиць для України від Італії: чим вони кращі за випробувані американські (відео)

Заявлена дальність стрільби від 24 до 30 км

Україна отримає або вже отримала від Італії близько 60 САУ М109L. Ця модель артилерійської самохідної установки відрізняється від базової М109, яку українські військові вже успішно використовують на фронті.

САУ М109L — модернізований варіант італійського виробництва компанії Leonardo Defence Systems. Рішення про модифікацію було прийняте наприкінці 80-х. Основна заміна у порівнянні з базовим варіантом M109 — подовження довжини ствола. З 23 калібрів його зробили 39 калібрів.

Також був модифікований корпус, буфери віддачі та інш. Ствол калібру 155 мм оснащений переробленим дульним гальмом, при цьому максимальне збільшення віддачі на M109L становить лише 100 мм, зазначають експерти. Додамо, що через балістичну схожість до цієї модифікації САУ підходять снаряди від FH-70.

Характеристики САУ М109L:

Калібр: 155 мм

Максимальна дальність стрільби: 24 (снарядами L15 HE)/30 км (осколково-фугасним (HE) снарядом M15A2). Зазначається, що певні сучасні снаряди можуть давати до 40 км.

Калібр допоміжної гармати: 7.62 мм,

Швидкострільність: 4 постр/хв

Вага: 28 тонн

Швидкість: 60 км/год дорогою — 25 км/год бездоріжжям

Дальність руху: 320 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що оновлену американську М109 вже використовують, зокрема на Бахмутському напрямку. Є в українському арсеналі і САУ з найбільшим стволом у 152 мм калібрі.