Україна використовує турецькі ракети з лазерним наведенням: чим вони можуть здивувати (відео)

Замість запуску великої кількості снарядів система може завдати кілька точкових ударів

Туреччина може надавати Україні різні види зброї. Зокрема серед них є ракети Roketsan TRLG-230 для РСЗВ.

Про появу першого офіційного зображення ракет перед використанням українською 49-ю артилерійською бригадою повідомляє Ukraine Weapons Tracker. Про передачу таких ракет перші дані почали надходити в кінці 2022 року. Начебто їх передали ще влітку 2022 року.

Як зазначає виробник, ракета TRLG-230 забезпечує точний і ефективний вогонь по пріоритетних цілях на дальності 20-70 км. Запускати її можна з артилерійської системи Roketsan MCL (Multi-Caliber Launcher) та інших із сумісним інтерфейсом.

Характеристики TRLG-230:

Ракета класу "земля-земля";

Має інерціальну, супутникову систему керування та лазерну систему наведення;

Похибка ракети — не більш, аніж 2 метри;

Вибух може бути підривом при контакті з поверхнею, або на заданій висоті;

Калібр — 230 мм;

Вага загальна/бойової частини 210/42 кг;

Ефективний радіус ураження до 55 м;

Дальність 20-70 км, гарні для ударів на тактичній глибині.

Використовувати ракети можна із вже відомими дронами Bayraktar TB2. В парі з ракетою БпЛА виконує роль лазерного вказівника цілей. Щодо своїх властивостей ракета TRLG-230може зрівнятися з Brimstone 2 від Британії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про випробовування в Туреччині нового ударного безпілотника. Компанія Baykar за допомогою безпілотника з надзвуковою ракетою класу "земля-повітря" TRG-230-IHA може вражати ціль на відстані 150 км.