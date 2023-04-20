У них є сотні танків, гармат та боєприпасів. Чим Південна Корея може допомогти Україні?

Південна Корея може допомогти Україні практично всім спектром сучасного озброєння

У вівторок, 19 квітня, президент Південної Кореї Юн Сок Єль вперше за час повномасштабної війни в Україні заговорив про можливість військової допомоги нашій країні.

Але при цьому глава південнокорейської республіки не уточнив, що саме його країна може поставити на фронт російсько-української війни.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, потенціал Південної Кореї у питаннях ВПК досить великий та різноманітний.

Наприклад, до номенклатури озброєння Південної Кореї входять танки ще радянського зразка Т-80У та відповідні постріли калібру 125-мм. Також є БМП-3 і БТР-80. При цьому порівняно з іншими зразками техніки, яку використовує армія ПК, це незначний потенціал, який не шкода буде передати.

Але насправді можливості Південної Кореї значно ширші, адже маючи такого сусіда, як КНДР, держава давно налагодила виробництво як власних зразків зброї та військової техніки, так і модернізацію зарубіжних.

У тому числі 2 тисячі зразків К1/K1E1/K1A1/K1A2/К2. Це за фактом модернізований до умов Кореї американський танк М1 "Абрамс". При цьому, крім БТР-80, на озброєнні Південної Кореї майже 2,5 тис. інших найменувань бронетранспортерів.

Танк К1 – це корейська модифікація Абрамса

"Є дуже значний артилерійський потенціал у кількості 1 300 155-мм САУ К9 Thunder і більше 1 тис K55/К55А1, що є корейською модернізацією М109. Більше 2 300 САУ калібру 155-мм з налагодженим виробництвом пострілів".

Крім того, Південна Корея має досить потужний потенціал, щоб розробляти свої власні бойові винищувачі та вертольоти. Поки щоправда до дослідних зразків справа не дійшла. Натомість є свої власні навчальні, навчально-бойові та легкі штурмові літаки, ведеться виробництво та модернізація західних зразків літаків, вертольотів та навіть БПЛА. Наприклад, RQ-101 "Найт Інтрудер-300".

Окремий потужний сектор ВПК – виробництво артилерії та боєприпасів до неї. Так, Південна Корея може випускати 105- та 155-мм буксировані гаубиці, 120-мм танкові гармати, 30-, 76- та 127-мм корабельні гармати, 60-, 81- та 107-мм міномети стандартів НАТО та багато іншого.

Власна корейська САУ К9

Все це може удосталь постачати боєприпаси, наприклад, компанія "Хан-хва", яка спеціалізується на випуску 60-, 81- і 120-мм хв, авіаційних бомб, некерованих ракет для реактивних систем залпового вогню калібрів 130- і 70-мм, пострілів для 40-мм автоматичних та шестизарядних ручних гранатометів, ручних гранат.

Завод компанії "Пунсан" виробляє артилерійські снаряди калібрів від 20 до 203,2 мм, міни (60 і 81 мм) та набої для стрілецької зброї, а також порох, гільзи, підривники, хвостові оперення, капсулі та кулі. Підприємство фірми "Сам’ян кемікл" виготовляє артилерійські снаряди калібрів 105 та 155 мм, 60- та 81-мм міни, а також ручні гранати та димові шашки різного типу.

Новина про можливу військову допомогу Україні з боку Південної Кореї вже викликала істерику у росіян, на що вони отримали гідну відповідь.