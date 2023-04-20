Не лише "Леопарди": виробник танків почав створювати унікальну зброю для польотів (відео)

Виробник танків хоче створити перший зразок унікальної зброї не лише у Німеччині, а й у світі

Німецька компанія Rheinmetall AG, відома українцям, перш за все як виробник танків "Леопард", вирішила розширити свою присутність не лише на землі, а й у повітрі. З цією метою концерн вирішив зайнятися розробкою першого в Німеччині безпілотного літального комплексу та ще й з унікальною концепцією застосування.

Про це пише німецьке видання Welt, уточнюючи, що нова зброя буде ефективно поєднувати в собі переваги двох польотних систем.

У майбутньому БПЛА буде застосовано концепцію так званої "авіаматки" або "повітряного авіаносця", за якою до великого літака кріпляться менші літальні апарати і потім відпускаються для виконання бойового завдання.

Унікальністю концепції буде те, що головний літак буде безпілотним, як і ті, що будуть кріпитися до нього. Так, великий дрон займатиметься розвідкою і за потреби запускати маленькі дрони для нанесення точних ударів зверху.

Найімовірніше як носій, як пишуть ЗМІ, використовуватиметься розвідувальний БПЛА Luna NG з розмахом крил до 5 метрів, а як дрони-камікадзе — до восьми маленьких квадрокоптерів-камікадзе Hero R від ізраїльської компанії UVision.

Тим часом ЗСУ очікують на постачання БПЛА від зірки кінотрилогії "Зоряні війни" Марка Хемілла.