Мінус крейсер і підводний човен: РФ втратила ще дві важливі одиниці флоту

Ще не починали а вже втратили два великі кораблі

Війна в Україні показала, що технології озброєння армії росії багато в чому дуже застаріли. А грошей і часу у кремля немає не те, що на створення нових зразків, а й навіть на доведення до фіналу поточних розробок умовно нової військової техніки. Саме тому росія може позбутися двох потужних кораблів, один з яких вже досить старий, але його намагалися модернізувати, а другий прослужив лише два роки.

Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, говорячи про списання з флоту окупантів підводного човна проекту 677 "Лада" і можливе списання флагмана флоту росії — важкого атомного крейсера "Петро Великий".

"Пірнула і не спливла"

Так, підводний човен типу "Лада" був прийнятий до складу флоту росії 21.09.2021, тобто не пробув у складі і 2 років.

Як пише Коваленко, проект 677 "Лада" бере свій початок у далеких 1980-х, але першу субмарину цього класу змогли прийняти на озброєння лише у 2010-му році.

"І всього через рік дослідної експлуатації, у 2011 році з’явилася пропозиція від "Лади" відмовитися через величезну кількість конструктивних та технологічних дефектів. Але субмарину було вирішено "доводити до розуму" і робили це наступні 10 років. Причому без особливого успіху", — пише експерт.

За його словами, підводний човен мав недостатню потужність силової установки, недопрацьований гідроакустичний комплекс, нестабільний бойовий інформаційно-керуючий комплекс, що регулярно дає збій. Але головне – не було анаеробної повітронезалежної енергетичної установки, оскільки її розробнику ЦКЛ МТ "Рубін" та ЦНДІ СЕТ просто не дали на це грошей.

"Тоді російські експерти планували, що ЦКЛ МТ "Рубін" та ЦНДІ СЕТ відновлять роботу з ВНЕУ і до дослідної експлуатації зможуть приступити в кращому випадку в 2027 (!!!) році. Але я був упевнений, що з урахуванням санкцій, які тоді вводилися, і відсутністю доступу до технологій навіть подвійного призначення – ніколи", — стверджує Олександр Коваленко.

У результаті підводний човен у квітні 2020 року був відправлений на Кронштадтський морський завод для проведення модернізації, у вересні 2021-го ввели в дію з усіма дефектами, але врешті-решт вирішили просто списати.

"Але знаєте, що найцікавіше? У росії за цим дефективним проектом ведеться будівництво ще 4-х ДЕПЛ", — стверджує експерт.

Підводний човен проект 677 Лада

"Петро Великий" подрібнішав"

Слідом за списанням підводного човна з’явилася інформація про можливість списання "гордості російського флоту" — важкого атомного крейсера "Петро Великий", з його водотоннажністю 25 тисяч тонн, 2 атомними реакторами та протикорабельними ракетами "Граніт".

Будучи останнім із закладених ще за СРСР, корабель вступив у дію лише 1998-го року і став флагманом флоту росії.

Олександр Коваленко пояснив, що списання "Петра Великого" можна пояснити нестачею грошей на ремонт та відсутністю технологій для цього.

Так, "побратим" крейсера "Петро Великий" — "Адмірал Нахімов" знаходиться в ремонті з 1997 року, але його так і не змогли провести. А за логікою речей та верф, яка нездатна провести ремонт цього корабля, так само нездатна зробити те саме і з іншим.

"Корабль, який потребував термінового ремонту ще 5 років тому ("Петро Великий" — Телеграф), продовжував весь цей час залишатися в строю. Результат? Інформація про плани його списати. І це не дивно, адже якщо не змогли завершити за 26 років ремонт" Нахімова", то що буде з "Петею", якому досі немає місця на верфі?", — пояснив ухвалення рішення про списання "Петра Великого" Олександр Коваленко.

Ось уже більше року на морському дні лежить флагман Чорноморського флоту Росії — крейсер "Москва", вражений новою українською протикорабельною ракетою "Нептун".