"Божена" — богиня розмінування: як техніка зі Словаччини допомагає Україні

Система дозволяє безпечно розмінувати місцевість

Для безпечного розмінування полів та на деокупованих територіях ЗСУ все частіше використовують системи розмінування Bozena-5, які надані Словаччиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Стратком ЗСУ, показуючи роботу системи розмінування Bozena-5, гусеничної дистанційно керованої машини, що допомагає саперам.

Система розмінування Bozena-5 – це гусенична дистанційно керована машина словацького виробництва, призначена для ліквідації мін. Завдяки ланцюговому пристрою розмінування, що обертається, вона здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної або натяжної дії, а також протитанкових мін із зарядом, еквівалентним 9 кг тротилу.

Система включає основний корпус машини, розвантажувальний пристрій, кабіну оператора і причіп транспортної платформи. При цьому керувати системою можна як вручну оператору із броньованої кабіни, яка захищена від пошкоджень при детонації боєприпасів броньованим щитом, розташованим у передній частині машини, так і з дистанційного пункту керування.

Дистанційне керування

Зазначимо, що останнім часом ЗСУ отримують дедалі більше техніки для розмінування, що може побічно свідчити про підготовку до контрнаступу.