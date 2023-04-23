На озброєнні ЗСУ помітили йорданські ракети: що про них відомо (фото)

Це перший раз, коли в Україні помітили зброю з Йорданії

Українські військові продовжують отримувати різноманітні види озброєння від країн-союзників. Нещодавно нашим бійцям передали ракети для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ". Ймовірно, вони були поставлені до нашої країни з йординських складів.

Серйозний дефіцит ракетних запасів для радянських ЗРК зараз покривається всіма можливими способами. І в одному з відео, яке опублікували російські пропагандисти, на українському ЗРК "Оса-АКМ" помітили помаранчевий пусковий тубус для ракети. Це може говорити, що ракети поставлені з Йорданії. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Йорданські ракети у ЗСУ. Фото — Ukraine Weapons Tracker

"Йорданські комплекси 9К33М2 "Оса-АК" були виведені з експлуатації у 2017 році. 35 з 52 були пізніше продані до Вірменії, призначення решти залишається невідомим", — йдеться у повідомленні.

Йорданські ракети у Вірменії. Фото — Ukraine Weapons Tracker

За словами операторів українських ЗРК, ці ракети мають знижену перехоплюючу здатність (50-60% замість звичайних 80%).

"Як говориться — щось краще, ніж нічого!", — наголосили аналітики.

Що відомо про ЗРК "Оса-АКМ"

Це автоматизований зенітно-ракетний комплекс. Він може ефективно боротися з ворожими літаками та гелікоптерами при прикритті військ. Зона поразки за висотою становить від 10 до 5000 м, по дальності — від 1,5 до 10,3 км.

ЗРК має можливість обстрілу цілей, що рухаються зі швидкостями до 500 м/с і маневрують з перевантаженням до 8 одиниць, а також можливість обстрілу цілей, що летять зі швидкістю 300 м/с. Установка має 6 ракет 9М33М3.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що озброєнні українських воїнів помітили турецьку реактивну систему залпового вогню Roketsan MCL.