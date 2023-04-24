Мисливець на ППО ворога: в Україні створили унікальний ударний безпілотник (фото)

Собівартість такого безпілотника становить близько 2000 доларів

Для боротьби з російськими окупантами ЗСУ отримують як західне озброєння, так і українське. Одним із них є ударні дрони Cobra, які створюють у Кривому Розі. Завдяки унікальній технології, скласти повністю готовий безпілотник можна лише за три години.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів інженер-конструктор та керівник проекту Віталій Бризгалов.

"Дрон який складається за 3 години. Без клею, смоли, застигання годинами, і годинами доведення до робочого стану поверхонь. Без пилу, скла, скловолокна і карбону. Вирізав, зігнув, склепав. Вирізав, штампанув, готово" — написав він.

За його словами, за дві години до дрона припасовують двигун, пропелер і складається електроніка. При цьому все це коштує значно дешевше за інші технології виготовлення корпусів.

Проекту "Гроші" Віталій Бризгалов розповів, що собівартість виробництва безпілотника Cobra становить близько 2000 доларів. Головним завданням цього дрона є виснаження і без того обмежених запасів ракет ворога. Тобто Cobra привертатиме на себе увагу ППО. Противник може побачити БПЛА на радарах і атакувати, але в цьому і полягає головна задумка.

"Спочатку мета була одна — протидія ППО. Це хибні цілі, це виснаження противника, щоб він витрачав дорогі ракети на недорогі дрони. Оскільки запас ракет не нескінченний, то за деякими напрямками 20-30 подібних дронів можуть повністю спустошити ППО, після чого можуть працювати більш серйозні, дорожчі дрони й навіть пілотована авіація. 50 подібних дронів паралізують будь-яку ППО", — сказав Бризгалов.

За допомогою цього дрона наші військові можуть не лише виснажувати запаси ракет окупантів, а й вести розвідку, виявляючи російські комплекси ППО. А якщо ворог вирішить ігнорувати й не збивати ці дрони, щоб економити ракети, наші воїни можуть завантажити літальні апарати вибухівкою, зробивши з них дрони-камікадзе, і за допомогою них кошмарити загарбників ще більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ отримали на озброєння українські дрони-камікадзе "Пегас". Розробники показали відео блискучої роботи БПЛА на фронті.