Деградація продовжується. росія відмовилася від ще одного "перспективного" озброєння

Через роки після початку робіт окупанти зрозуміли, що у них немає двигуна для літака

Військово-промисловий комплекс Росії, здатний хіба що погіршувати і без того застарілі зразки озброєння, все частіше відмовляються від виробництва нових зразків.

На цей раз жертвою став черговий "перспективний" літак Іл-112В для заміни застарілого Ан-26, про що у своєму Telegram-каналі повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, на Воронезькому авіазаводі зупинено збірку "перспективного" Іл-112В, оскільки пропонований для літака двигун небезпечний для свого екіпажу і тому необхідно створювати для літака новий двигун.

"Справа в тому, що дефективність силової установки Іл-112В виявлялася у високому зносі лопатевих втулок на двигунах ТВ7-117СТ. Так, двигунів від Іл-114, які встановили на Іл-112В і розмістили на них непередбачені ТТХ лопаті, адже в рф так і не зробили нову силову установку під нове техзавдання Іл-112В", — каже експерт.

Свій перший політ Іл-112В здійснив 30 березня 2019 року, після чого повернувся на Воронезький авіазавод для усунення виявлених численних дефектів. Другий політ стався рівно через 2 роки, 30 березня 2021 року, а вже при четвертому польоті на заході для посадки на аеродром Кубинка під Москвою Іл-112В зазнав катастрофи в Підмосков’ї. Усі члени екіпажу загинули.

"Після цього інциденту над дефективною машиною глумилися ще 2 роки, намагаючись продемонструвати бурхливу діяльність, але чорний квітень поставив у його муках жирну точку. Найсмішніше те, що буквально 15 лютого 2023 року ОАК заявляло про те, що роботи з Іл-112В продовжаться. Вони продовжилися 2 місяці і припинилися. Адже створення нового двигуна для літака це саме те, що сучасний російський ВПК вже не зможе подужати", — резюмує Олександр Коваленко.

Буквально днями в Росії також визнали марність використання нового, побудованого всього два роки тому підводного човна проекту "Лада" і флагмана флоту Росії — крейсера "Петро Великий ".