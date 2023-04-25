Стріляє, але не їздить: окупанти завезли на передову свої розпіарені танки

Найновішим танкам окупантів загрожують знищення та масові поломки

Окупанти таки завезли на фронт російсько-української війни свої найрозпіареніші танки Т-14 "Армата". Щоправда, ці танки поки що запам’яталися хіба що своїми постійними курйозами, пов’язаними з небажанням двигуна заводитися, та поламанням напередодні всіляких парадів.

Раніше вже з’являлася інформація, що Росія може направити такі танки на війну з метою пропаганди.

І ось, як повідомляють російські ЗМІ, перші Т-14 нібито прибули на передову і навіть воюють, щоправда, з одним нюансом – в атаку вони не ходять, а просто стріляють здалеку за позиціями ЗСУ. Тобто фактично використовуються, як і старі Т-55, — вкопана артилерія середньої дальності.

Передбачуваний кадр використання Армати на передовий

Іронічно, що хоча Т-14 і не вражає своїми характеристиками — вага 47 тонн, 125-мм танкова гармата з 46 снарядами в боєкомплекті, два кулемети — 12,7 мм "Корд" і 7,62 мм, швидкість 40-80 км/ год, саме його бронезахист і компонування окупанти чомусь називають найкращим у світі.

Так, "житлова" частина танка є бронекапсулою, здатною захистити екіпаж з 3 осіб від ураження, причому башта є "нежитловою". Також динамічна броня нібито на 95% захищає від усіх видів РПГ, а активний захист "Афганіт" може підіймати димові завіси, ставити перешкоди ПТУРам або збивати їх на підльоті своїми мініснарядами, що відстрілюються з башти бронемашини.

Нарешті, "міфічне" спеціальне покриття танка знижує його видимість для ПТРК та інших протитанкових засобів.

Але при цьому сам танк постійно потрапляє до ганебних ситуацій, коли не те, що воювати, а навіть їхати не бажає.

Армата затихла просто під час параду у Москві

Очевидно, що окупанти просто самі не вірять у "живучість" Т-14 і тому бояться використовувати його для атак на позиції ЗСУ. Тим більше, що таких танків випущено лише кілька десятків, а вартість кожної одиниці — як у космічного корабля.

На думку експертів американського журналу The National Interest, Т-14 має серйозну проблему — слабке бронювання верхньої частини башти, куди він може бути вражений ПТРК TOW-2B або Javelin та знищений. Обидва комплекси є на озброєнні ЗСУ та успішно використовуються проти інших сучасних танків Росії – Т-90, причому у парі з українським ПТРК "Стугна".

Але навіть використання "Армат", як рухливої артилерії, завдасть шкоди цим танкам. Так, за словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, стволи танкових гармат не призначені для використання як "звичайна" артилерія.

Наприклад, ресурс танкової гармати виробництва СРСР і Росії становить від 300 до 600 пострілів, після чого його треба змінювати або "очікувати" розриву снаряда з завданням шкоди танку та його екіпажу. Стволи гармат "звичайної" артилерії здатні переносити по 1000-1200 пострілів до необхідності заміни.

Зауважимо, що ресурс танкової гармати Leopard-2 гарантовано становить 700 пострілів, але запас міцності дозволяє вистрілити з нього до 1000 снарядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як може виглядати в реальності танковий бій між зразками бронетехніки НАТО та окупантів.