ЗСУ затрофеїли рідкісну російську техніку – що про неї відомо

Це один з найкращих бронеавтомобілів у своєму класі у Росії

До рук ЗСУ потрапив черговий трофей – спеціальний бронеавтомобіль сімейства "Тайфун" під назвою КамАЗ-53949 "Лінза". Його спеціалізацією є охорона колон, розвідка та евакуація поранених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Пошкоджений та захоплений ЗСУ бронеавтомобіль було відремонтовано, пофарбовано в український камуфляж і тепер боротиметься на "правильному боці".

Загалом, за словами Коваленка, таких "Лінз" було захоплено 4 одиниці. Експерт каже, що у досить різношерстій лінійці російських ББМ, "Лінза" — один із дуже непоганих екземплярів техніки.

Бронеавтомобіль "Лінза" — це версія броньовика "Тайфун 4x4" з однойменного сімейства бронетехніки, яка досить нова в Росії й почала вироблятися у 2014-му році. З того часу техніка пройшла "обкатку" у Сирії та використовується у війні проти України.

Усього вироблено близько 260 "Тайфунів-К", одним із варіантів якого і є санітарний транспорт "Лінза". У порівнянні з базовою моделлю "Лінза" легше – 15 тонн проти 24, має 4 колеса, а не 6, має комбіновану броню з кераміки та броньової сталі, і високу швидкість – близько 100 км/год по шосе.

Останні серії "Тайфунів", що випускаються в Росії , різко погіршилися в якості через відсутність імпортних деталей через санкції проти країни-окупанта. Утім, у ЗСУ таких проблем явно не буде.

При цьому Україна має свої зразки санітарного транспорту як переданого партнерами, так і створеного самотужки.