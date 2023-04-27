Дістануть флот у бухті Севастополя і не тільки: для ЗСУ створюють нове потужне безпілотне озброєння

Україна розробляє зброю, здатну бити по кораблях більш ніж за 1000 км від мета пуску

В Україні розробляється нова зброя — напівпідводна дрон-торпеда "Толока", призначена для завдання керованого удару по ворожих кораблях.

Про це повідомляють різні Telegram-канали, зокрема офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігала Левіна,

Нова зброя настільки унікальна, що їй поки що не підібрати точної класифікації.

"Розроблена в Україні керована торпеда "Толока". Або дрон-торпеда. Або безпілотний кайтен (японська людинокерована торпеда часів Другої світової війни — "Телеграф"). Точну класифікацію цієї техніки ще потрібно визначити", — наголошує Левін.

Торпеда є трубчастим корпусом із зарядом вибухівки з горизонтальними стабілізаторами, а головне – щоглою з камерою, яка перебуватиме над водою. Через камеру оператор "Толоки" зможе бачити обстановку та за допомогою стабілізаторів на корпусі керувати зброєю, роблячи її точнішою.

Планується, що торпеда існуватиме в 3 варіантах, а її дальність коливатиметься від 400 до 1200 км, чого з лишком вистачить для удару по Севастополю і навіть Новоросійську.

Нагадаємо, що саме останній удар за допомогою морських дронів по бухті Севастополя було завдано 24 квітня.

Раніше було показано перший надводний дрон-камікадзе з чотирьох, на які українці зібрали 40 млн грн.