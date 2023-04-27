Словенія таємно допомогла Україні військовою технікою – що було передано

Словенія віддала чверть своєї техніки цього виду

В останній тиждень квітня в Україну прибули останні із 20 словенських БТР Valuk. Бронетехніка була доставлена в нашу країну таємно авіатранспортом.

Про це повідомляють словенські ЗМІ з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони Словенії. Хоча саме постачання здійснили протягом короткого часу, його підготовка почалася кілька місяців тому, тому що треба було підготувати техніку до відправки.

Як підкреслили словенські журналісти, БТР Valuk – це найсучасніша зброя, передана їхньою країною Україні. І хоча сам бронетранспортер був розроблений у 80-х роках минулого століття, їхнє виробництво почалося в середині 90-х. Таким чином, вік техніки становить приблизно 25 років.

БТР Valuk є варіантом австрійського бронетранспортера "Пандур" масою трохи більше 12 тонн і озброєний 40-мм автоматичним гранатометом або 12,7-мм кулеметом. Дана техніка призначена для перевезення піхоти (до 6 осіб десанту), та захисту її від протипіхотних мін та піхотної зброї калібром до 12,7 мм, яку витримує броня Valuk.

Також бронетранспортер відрізняється гарною рухливістю та прохідністю завдяки колісній формулі 4 Х 4 і здатний пройти від 300 км бездоріжжям до 600 км по шосе з максимальною швидкістю до 100 км/год.

Усього на озброєнні словенської армії було 85 БТР Valuk, тобто Словенія віддала ЗСУ 25% своєї бронетехніки цього виду.

Це не перша допомога ЗСУ від Словенії, у цьому списку є навіть танки.