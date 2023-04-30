Міг долетіти до нафтобази в Криму: що відомо про дрон Mugin-5

Дрони можна купити в іноземних інтернет магазинах

Вибух та пожежа на нафтобазі в Севастополі ще раз довели, що використання безпілотників у війні проти росії вкрай ефективне. Російські джерела стверджують, що були використані дрони Mugin-5.

Зокрема новинарний телеграм-канал SHOT із посиланням на власні джерела пише, що перед атакою Mugin-5 в повітряний простір за 200 км від нафтобази в Козачій бухті проник літак-розвідник НАТО Boeing E-3 Sentry. Інші джерела називають цифру у щонайменше 10 Mugin-5, які злетіли з Одеси. Нафтосховище начебто атакували два дрони, а інші збили сили російського ППО. Ще один дрон збили неподалік Севастополя, і саме в ньому начебто упізнали Mugin-5.

Характеристики Mugin-5:

Це безпілотник китайського походження — його можна купити у вільному доступі. Вартість такого БпЛА 10-15 тисяч доларів. Зроблений з карбону, тому важко впізнається радарами. Характеристики вказані для моделі Mugin-5 Pro 5000mm Super Large VTOL UAV Platform.

Основний матеріал: вуглецеве волокно

Розмах крил: 5000 мм

Довжина: 3500 мм

Максимальна ширина фюзеляжу: 375 мм

Площа крила: 261,5 дм2

Вага порожнього: 34 кг

Максимальна злітна вага: 100 кг

Максимальна швидкість: 38 м/с

Крейсерська швидкість: 35 м/с

Швидкість зупинки: 24 м/с

Максимальне корисне навантаження: 20 кг

Об'єм паливного бака: 28 літрів

Максимальний час польоту: від 4 до 8 годин

Ціна на дрони від виробника

Одна з кофнігурацій Mugin-5

За інформацією Генштабу ЗСУ, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. Севастополем ширяться чутки про нездатність ППО рф забезпечити безпеку навіть власних стратегічних об’єктів, зокрема ця нафтобаза забезпечувала паливом кораблі російського флоту у Чорному морі. Також все більше військовослужбовців рф хочуть провести відпустку у росії, а не в окупованому Криму і пишуть відповідні рапорти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в росії відреагували на пожежу в Севастополі. Серед виття та заяв про неспроможність російської влади, є й загрози в бік Одеси.