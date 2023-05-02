Україні пообіцяли більше снарядів для ЗРК Gepard: чим цікава німецька зенітка (відео)

ЗРК може вицілити ворога в повітрі, на землі та воді

В Україну з серпня мають поставляти боєприпаси для самохідних зеніток Gepard. Їх поставляти будуть з Німеччини, як і самі установки. Виробництво снарядів налаштовується.

Як зазначив німецький канцлер Олаф Шольц, зброю передану Німеччиною не можна використовувати для обстрілів росії. Що до снарядів, також повідомлялося, що Rheinmetall заявляли про можливість поставки першої партії раніше — до липня.

Зенітна самохідна установка Gepard призначена прикривати сухопутні війська, знищувати цілі в повітрі та ліквідувати цілі на землі. Варто зазначити, що дальність знищення повітряних цілей від 100 м до 4000 м. При цьому об’єкт має бути на висоті до 3 км і летіти зі швидкістю до 350-400 м/с (1260 — 1440 км/год).

Особливості Gepard

Цілі на землі чи воді можна ліквідувати на відстані до 4,5 км. Озброєння — дві гармати калібром 35 мм. Скорострільність — 550 пострілів за хвилину. Таким озброєнням можна збити не тільки дрони, а й деякі ракети. Gepard належить до систем меншої дальності, однак є частиною українських сил ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв про потребу України в додаткових засобах оборони проти загроз з повітря. Серед поставок від німецького оборонпрому є й інша ефективна система ППО Skynex — вона показує гарні результати проти дронів.