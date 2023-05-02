"Бронемотлох" на варті Криму: чому окупанти послабили захист півострова

Атаці на Крим окупантам не буде чого протиставити

Через величезні втрати в техніці з початку 2023-го року, на передовій у окупантів з’являється все більше антикварної техніки, вік якої найчастіше перевищує 70 років. Найчастіше цю техніку направляють на поки ще другорядний напрямок – на Херсонщину та Запоріжжя.

Таку закономірність помітив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі. Він продемонстрував фото танків Т-54/55 розробки 1940-х років у районі Бердянська, що, на його думку, підтверджує практику насичення півдня України старою розконсервацією.

Перевезення Т-55

"Нагадаю, саме на Правобережній частині Херсонської області росіяни вперше почали активно застосовувати танки Т-62 наприкінці травня 2022 року. Схоже, за якістю техніки пріоритет віддається Луганській та Донецькій області, а південь, як за штатною комплектацією, регулярним МТО, так і якістю — у заду. У прямому та переносному сенсі", — резюмує експерт.

При цьому Олександр Коваленко зазначає, що навіть на російських інтернет-майданчиках дивуються з того, який старий мотлох жене командування окупантів в Україну і обурюються, що танки навіть не спромоглися обвісити хоча б динамічним захистом "Контакт-1".

"Хоча, правду кажучи, "Контакт-1" не допоможе цьому раритету від слова зовсім. То хоча б "мобільність" збережуть", — підкреслює експерт.

Т-55 захищатимуть Крим

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що подібна модернізація трохи молодшого Т-62 лише погіршила його бойові можливості.